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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 жов, 2021 07:22
airmax78 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bulvarno-kudryavskaya-zhk-yaroslavov-grad-idealnaya-investitsiya-IDMXSz3.html#9df8bd7505
Зрадио, ты же помнишь цены мартовских хаев по этому ЖК? Все па 1800 до 9 этажа, по-моему и па 1870 - выше. Мы еще собирались с тобой пойти вместе в ОП, наказать этих чернушников.
А теперь такое...
Интересно, чего эта 1-к прелесть на рынке в свободном доступе в уже сданном доме? Где 1-шки разбираются как горячие пирожки?
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:19
airmax78 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bulvarno-kudryavskaya-zhk-yaroslavov-grad-idealnaya-investitsiya-IDMXSz3.html#9df8bd7505
Зрадио, ты же помнишь цены мартовских хаев по этому ЖК? Все па 1800 до 9 этажа, по-моему и па 1870 - выше. Мы еще собирались с тобой пойти вместе в ОП, наказать этих чернушников.
А теперь такое...
Молитви by zRadio, декілька графіків, посилання на собівартість в 300 дол квадрат, на парапланерування і зрадістю віддадуть 1800 - 40%
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:38
GADFLY написав:
.. еше какую-нибудь кемску воласть отдадим за газ, как в 10 году. Последовательный- какую отдавать будем? Харьков или Одессу? Или оптом отдадим за скидку дополнительную в 100$ )))
никто никому ниче не отдавал даже в 10м, продлили аренду. Ну а вам могу просто предложить гасить бунты пэрэсичных, которым вы ласково предлагаете устроить Холодомор. Ваши надежды впаривать народу и промышленности газ собственной добычи "па30" привели бы вас в Ростов примерно на 3й неделе правления, либераст вы херов.
А на троне была бы бабушка Юля
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:40
Тренд осени. Поезд Киев-коростень. Епоха бідності кончилась
Интересно вава ещё долго продержится
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beee
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:15
beee написав:
Тренд осени. Поезд Киев-коростень. Епоха бідності кончилась
Интересно вава ещё долго продержится
Цікаво що людину яка їздить на новому qx80 турбує вартість комуналки…
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:18
Первый написав: beee написав:
Тренд осени. Поезд Киев-коростень. Епоха бідності кончилась
Интересно вава ещё долго продержится
Цікаво що людину яка їздить на новому qx80 турбує вартість комуналки…
а магниты на счетчиках у респекта олежана ?)
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:21
Первый написав: beee написав:
Тренд осени. Поезд Киев-коростень. Епоха бідності кончилась
Интересно вава ещё долго продержится
Цікаво що людину яка їздить на новому qx80 турбує вартість комуналки…
О людях думаю, о государстве. Совсем себя не берегу
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beee
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:31
beee написав:
..О людях думаю, о государстве. Совсем себя не берегу
"утром мажу бутерброд,
сразу мысль - а как народ?
и икра не лезет в рот
и компот не льется в рот.."
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:33
sequence написав: GADFLY написав:
.. еше какую-нибудь кемску воласть отдадим за газ, как в 10 году. Последовательный- какую отдавать будем? Харьков или Одессу? Или оптом отдадим за скидку дополнительную в 100$ )))
никто никому ниче не отдавал даже в 10м, продлили аренду. Ну а вам могу просто предложить гасить бунты пэрэсичных, которым вы ласково предлагаете устроить Холодомор. Ваши надежды впаривать народу и промышленности газ собственной добычи "па30" привели бы вас в Ростов примерно на 3й неделе правления, либераст вы херов.
А на троне была бы бабушка Юля
в 10 не отдавали?)))
Ну ты прям меня разочаровал)))
По тарифам- НЕПЛАТЕЖИ за газ в прошлом году 23 ярда- ЭТО ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ценах исторических. Так может дело не в цене газа, а менталитете? Промышленность и так покупает газ ПА 30.
Слу, ну уже ТЭЦы накуй послали с электричеством. Сказали, им невыгодно продавать в рынок по такой цене. ЧТо будем делать? Веерные отклчения?
Твоя забота о регионах приведет к тому, что мы все ляжем окончательно. Разбалансируем страну, усремся и пойдем на поклон в Парашу в очередной раз. А дядьки с бутылкой водки в селе Бобрик, так и будут дальше кочегарить свои холупы халявным газом.
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GADFLY
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:36
beee написав: Первый написав: beee написав:
Тренд осени. Поезд Киев-коростень. Епоха бідності кончилась
Интересно вава ещё долго продержится
Цікаво що людину яка їздить на новому qx80 турбує вартість комуналки…
О людях думаю, о государстве. Совсем себя не берегу
Можемо втратити активного громадянина коли він дізнається вартість зимової гуми. Про одноразову заправку авта вартістю у всі комунальні платежі для 60 метрової квартири, взагалі не згадую.
Цирк…
Просто цікаво, вважаєте що якщо влаштувати акцію даєш газ для пересіченого по 1 грн чи електроенергію по 15 коп то Ваш бізнес піде краще? Якщо так то чому?
Востаннє редагувалось Первый
в П'ят 22 жов, 2021 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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