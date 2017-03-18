Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:33

sequence написав: GADFLY написав: .. еше какую-нибудь кемску воласть отдадим за газ, как в 10 году. Последовательный- какую отдавать будем? Харьков или Одессу? Или оптом отдадим за скидку дополнительную в 100$ ))) .. еше какую-нибудь кемску воласть отдадим за газ, как в 10 году. Последовательный- какую отдавать будем? Харьков или Одессу? Или оптом отдадим за скидку дополнительную в 100$ )))

никто никому ниче не отдавал даже в 10м, продлили аренду. Ну а вам могу просто предложить гасить бунты пэрэсичных, которым вы ласково предлагаете устроить Холодомор. Ваши надежды впаривать народу и промышленности газ собственной добычи "па30" привели бы вас в Ростов примерно на 3й неделе правления, либераст вы херов.

А на троне была бы бабушка Юля никто никому ниче не отдавал даже в 10м, продлили аренду. Ну а вам могу просто предложить гасить бунты пэрэсичных, которым вы ласково предлагаете устроить Холодомор. Ваши надежды впаривать народу и промышленности газ собственной добычи "па30" привели бы вас в Ростов примерно на 3й неделе правления, либераст вы херов.А на троне была бы бабушка Юля

в 10 не отдавали?)))Ну ты прям меня разочаровал)))По тарифам- НЕПЛАТЕЖИ за газ в прошлом году 23 ярда- ЭТО ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ценах исторических. Так может дело не в цене газа, а менталитете? Промышленность и так покупает газ ПА 30.Слу, ну уже ТЭЦы накуй послали с электричеством. Сказали, им невыгодно продавать в рынок по такой цене. ЧТо будем делать? Веерные отклчения?Твоя забота о регионах приведет к тому, что мы все ляжем окончательно. Разбалансируем страну, усремся и пойдем на поклон в Парашу в очередной раз. А дядьки с бутылкой водки в селе Бобрик, так и будут дальше кочегарить свои холупы халявным газом.