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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8772877387748775

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:38

  airmax78 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bulvarno-kudryavskaya-zhk-yaroslavov-grad-idealnaya-investitsiya-IDMXSz3.html#9df8bd7505
Зрадио, ты же помнишь цены мартовских хаев по этому ЖК? Все па 1800 до 9 этажа, по-моему и па 1870 - выше. Мы еще собирались с тобой пойти вместе в ОП, наказать этих чернушников.
А теперь такое...


Максим, о марте какого года ты говоришь? Потому что в марте 2021-го ты тут плевался, доказывая что квартира 110 квадратов без ремонта реально стоит 0,5 млн долларов. Я тебя тогда посадил в лужу реальными ценами, а сегодня ты сделал это сам

PS: в марте 2020-го ЯГ был недостроем
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  beee написав:
Первый написав:[quote="5319566:beee"]Тренд осени. Поезд Киев-коростень. Епоха бідності кончилась
Интересно вава ещё долго продержится


Цікаво що людину яка їздить на новому qx80 турбує вартість комуналки…
О людях думаю, о государстве. Совсем себя не берегу


Можемо втратити активного громадянина коли він дізнається вартість зимової гуми. Про одноразову заправку авта вартістю у всі комунальні платежі для 60 метрової квартири, взагалі не згадую.

Цирк…

Просто цікаво, вважаєте що якщо влаштувати акцію даєш газ для пересіченого по 1 грн чи електроенергію по 15 коп то Ваш бізнес піде краще? Якщо так то чому?[/quote]

*********

*************

Не волнуйтесь, зимняя резина у меня новая, как и летняя.
Но если вы не знаете, то финансовое состояние всех людей, влияет на друг друга.
Это только безмозглые надеятся, что если все выедут из страны на заработки, ничего не поменяется.
А ввп кто делать будет? Вы, спекулянты?
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:07

  beee написав:
*********

*************

Не волнуйтесь, зимняя резина у меня новая, как и летняя.
Но если вы не знаете, то финансовое состояние всех людей, влияет на друг друга.
Это только безмозглые надеятся, что если все выедут из страны на заработки, ничего не поменяется.
А ввп кто делать будет? Вы, спекулянты?


«Безмозглі» думають що якщо вони будуть платити 15 коп за електроенергію то шахтарі з електриками та водопровідникамими будуть у них по 100500 долярів з кратною націнкою купляти квартири.
Спекулянти це Ви про себе? Купив за гривну, поштукатурив за гривну, додав 3% і за 5 грн продав? Я був про Вас кращої думки.
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:16

Я обеспечиваю работой 20 семей, проектирую и получаю за свой труд благодарность. 20 лет не меняю номер телефона.
А вы? Расскажите про себя
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:39

  beee написав:Я обеспечиваю работой 20 семей, проектирую и получаю за свой труд благодарность. 20 лет не меняю номер телефона.
А вы? Расскажите про себя



І що це змінює в схемі купив за гривню, поштукатурив, додав 3% і продав за 5 гривень?
Я Вас із спекуляцією не трогав. Ви якось сьогодні дуже самокритичні.

Про себе. Основна робота - працюю в ОП. Мию чашки, витираю підлогу. За це отримую достойну винагороду.
Ціль на наступні 3 роки досягнути рівня оператора кавомашини.
Телефон не міняв 10 років. Номера телефона не має взагалі (анулювали пакет).
Первый
 
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