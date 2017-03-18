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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:38
airmax78 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bulvarno-kudryavskaya-zhk-yaroslavov-grad-idealnaya-investitsiya-IDMXSz3.html#9df8bd7505
Зрадио, ты же помнишь цены мартовских хаев по этому ЖК? Все па 1800 до 9 этажа, по-моему и па 1870 - выше. Мы еще собирались с тобой пойти вместе в ОП, наказать этих чернушников.
А теперь такое...
Максим, о марте какого года ты говоришь? Потому что в марте 2021-го ты тут плевался, доказывая что квартира 110 квадратов без ремонта реально стоит 0,5 млн долларов. Я тебя тогда посадил в лужу реальными ценами, а сегодня ты сделал это сам
PS: в марте 2020-го ЯГ был недостроем
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:45
Первый написав: beee написав:
Первый написав:[quote="5319566:beee"]Тренд осени. Поезд Киев-коростень. Епоха бідності кончилась
Интересно вава ещё долго продержится
Цікаво що людину яка їздить на новому qx80 турбує вартість комуналки…
О людях думаю, о государстве. Совсем себя не берегу
Можемо втратити активного громадянина коли він дізнається вартість зимової гуми. Про одноразову заправку авта вартістю у всі комунальні платежі для 60 метрової квартири, взагалі не згадую.
Цирк…
Просто цікаво, вважаєте що якщо влаштувати акцію даєш газ для пересіченого по 1 грн чи електроенергію по 15 коп то Ваш бізнес піде краще? Якщо так то чому?[/quote]
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Не волнуйтесь, зимняя резина у меня новая, как и летняя.
Но если вы не знаете, то финансовое состояние всех людей, влияет на друг друга.
Это только безмозглые надеятся, что если все выедут из страны на заработки, ничего не поменяется.
А ввп кто делать будет? Вы, спекулянты?
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beee
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:07
beee написав:
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Не волнуйтесь, зимняя резина у меня новая, как и летняя.
Но если вы не знаете, то финансовое состояние всех людей, влияет на друг друга.
Это только безмозглые надеятся, что если все выедут из страны на заработки, ничего не поменяется.
А ввп кто делать будет? Вы, спекулянты?
«Безмозглі» думають що якщо вони будуть платити 15 коп за електроенергію то шахтарі з електриками та водопровідникамими будуть у них по 100500 долярів з кратною націнкою купляти квартири.
Спекулянти це Ви про себе? Купив за гривну, поштукатурив за гривну, додав 3% і за 5 грн продав? Я був про Вас кращої думки.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:16
Я обеспечиваю работой 20 семей, проектирую и получаю за свой труд благодарность. 20 лет не меняю номер телефона.
А вы? Расскажите про себя
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beee
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:39
beee написав:
Я обеспечиваю работой 20 семей, проектирую и получаю за свой труд благодарность. 20 лет не меняю номер телефона.
А вы? Расскажите про себя
І що це змінює в схемі купив за гривню, поштукатурив, додав 3% і продав за 5 гривень?
Я Вас із спекуляцією не трогав. Ви якось сьогодні дуже самокритичні.
Про себе. Основна робота - працюю в ОП. Мию чашки, витираю підлогу. За це отримую достойну винагороду.
Ціль на наступні 3 роки досягнути рівня оператора кавомашини.
Телефон не міняв 10 років. Номера телефона не має взагалі (анулювали пакет).
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