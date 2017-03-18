Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Я обеспечиваю работой 20 семей, проектирую и получаю за свой труд благодарность. 20 лет не меняю номер телефона. А вы? Расскажите про себя
Уважаемый, здесь про себя писать не принято, ну согласитесь в интернете любой может назваться коломойским и начать других учить жить. Может лучше не начинать? Уверен 20 семей моляться на вас, по итогу это больше чем деньги.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 22 жов, 2021 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Приятель строится на краю спального района Херсона.
Пздц.
Сказал,что стены - газоблок 50см D300. Что бля за сумма!!
Источник средств: моряк. Хорошийморяк, хоть и 30 с небольшим лет. "дед" - старший механик,старший помощник капитана.
Это выходит сумма на "памятник" в 180 метров в Херсоне 220-240 с участком в 39 и отделкой? Насколько ликвиден этот "памятник" будет при продаже? Такие дома вообще покупают/продают в Херсоне? И какой же тогда доход у "деда", он же не 12 мес в году 7/24 на пароходе вкалывает, по любому хоть 3 месяца в году на суше ведь? И как он эти 240 не умудряется на QX80/RangeRoverы разные по дороге не просрать?
beee написав:Я обеспечиваю работой 20 семей, проектирую и получаю за свой труд благодарность. 20 лет не меняю номер телефона. А вы? Расскажите про себя
Уважаемый, здесь про себя писать не принято, ну согласитесь в интернете любой может назваться коломойским и начать других учить жить. Может лучше не начинать? Уверен 20 семей моляться на вас, это больше чем деньги
А я свободный человек. То, что у вас не принято, у нас принято. Так шо пишу, что хочу в рамках цензуры. Тачку мою обсудили, жизнь обсудили. Работу обсудили. Ещё вопросики будут? Ну там, ты кто по жизни и в этом духе?
барабашов написав:И как он эти 240 не умудряется на QX80/RangeRoverы разные по дороге не просрать?
Строго говоря, дедом не становятся в первые годы. Но зарплата у деда до 10 куе. Автомобиль у него дизельный Туарег 2021 (по коду будет 2022) , ещё не пришел с завода. Перед уходом в рейс продал 4-летний дизельный тоже Туарег.
барабашов написав:любому хоть 3 месяца в году на суше
+- так. Но во время Ковида жаловался, что долго не меняли в 2020 году.
барабашов написав:Насколько ликвиден этот "памятник" будет при продаже?
Там о продаже речь не идёт. 4 детей , ЕМНИП. Потому и дом такой.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 22 жов, 2021 14:54, всього редагувалось 2 разів.
beee кто я по жизни на этой ветке оффтоп. Ваша тачка круче, если вы её купили чтоб услышать это от незнакомого человека на форуме - жизнь удалась). Я пару раз был в шаге от покупки кайена и 3го дискавери но не купил потому что не знаю зачем они мне. Как только пойму зачем сразу и куплю. Уважение за то какая у меня тачка не стоит советского рубля. Летом вообще езжу на самокате.
beee написав:А я свободный человек. То, что у вас не принято, у нас принято. Так шо пишу, что хочу в рамках цензуры. Тачку мою обсудили, жизнь обсудили. Работу обсудили. Ещё вопросики будут? Ну там, ты кто по жизни и в этом духе?
Я може пропустив - Ви писали, ким працюєте, крім цього хобі/неосновної роботи?(ремонт/перепродаж квартир)