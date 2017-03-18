RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 87748775877687778778>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:02

  BìnhAutoDat написав:
  zРадио написав:airmax78

Фасад? Really? Не очень убедительно. Ты всерьез будешь спорить с тем, что в марте 2020-го дом был недостроен и до сдачи было еще далеко?

Бесспорно, что в 21 он выглядит хуже и будто еще больше недостроен.
в 22 он устареет и обязательно подешевеет))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6238
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1176 раз.
Подякували: 1196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:04

Приятель строится на краю спального района Херсона.

Пздц.

Зображення

Сказал,что стены - газоблок 50см D300. Что бля за сумма!! :shock:

Источник средств: моряк. Хорошийморяк, хоть и 30 с небольшим лет. "дед" - старший механик,старший помощник капитана.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5145
З нами з: 15.02.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:34

  zРадио написав:airmax78

Фасад? Really? Не очень убедительно. Ты всерьез будешь спорить с тем, что в марте 2020-го дом был недостроен и до сдачи было еще далеко?


кроме того, чтобы купить недострой за 100$к, то надо иметь 2-5млн$ чтобы из этой суммы вложить 2%-15% (% кому как) в рискованную инвестицию.

Вложить все бабки и потом ждать 20 лет? :)
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4492
З нами з: 22.12.16
Подякував: 348 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:44

  beee написав:Я обеспечиваю работой 20 семей, проектирую и получаю за свой труд благодарность. 20 лет не меняю номер телефона.
А вы? Расскажите про себя

Уважаемый, здесь про себя писать не принято, ну согласитесь в интернете любой может назваться коломойским и начать других учить жить. Может лучше не начинать? Уверен 20 семей моляться на вас, по итогу это больше чем деньги.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 22 жов, 2021 14:47, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8918
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1597 раз.
Подякували: 2317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:47

  Hotab написав:Приятель строится на краю спального района Херсона.

Пздц.

Зображення

Сказал,что стены - газоблок 50см D300. Что бля за сумма!! :shock:

Источник средств: моряк. Хорошийморяк, хоть и 30 с небольшим лет. "дед" - старший механик,старший помощник капитана.

Это выходит сумма на "памятник" в 180 метров в Херсоне 220-240 с участком в 39 и отделкой?
Насколько ликвиден этот "памятник" будет при продаже? Такие дома вообще покупают/продают в Херсоне? И какой же тогда доход у "деда", он же не 12 мес в году 7/24 на пароходе вкалывает, по любому хоть 3 месяца в году на суше ведь? И как он эти 240 не умудряется на QX80/RangeRoverы разные по дороге не просрать?
барабашов
 
Повідомлень: 2153
З нами з: 16.06.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  beee написав:Я обеспечиваю работой 20 семей, проектирую и получаю за свой труд благодарность. 20 лет не меняю номер телефона.
А вы? Расскажите про себя

Уважаемый, здесь про себя писать не принято, ну согласитесь в интернете любой может назваться коломойским и начать других учить жить. Может лучше не начинать? Уверен 20 семей моляться на вас, это больше чем деньги
А я свободный человек. То, что у вас не принято, у нас принято.
Так шо пишу, что хочу в рамках цензуры.
Тачку мою обсудили, жизнь обсудили. Работу обсудили.
Ещё вопросики будут? Ну там, ты кто по жизни и в этом духе?
beee
 
Повідомлень: 257
З нами з: 26.11.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:И как он эти 240 не умудряется на QX80/RangeRoverы разные по дороге не просрать?

Строго говоря, дедом не становятся в первые годы. Но зарплата у деда до 10 куе.
Автомобиль у него дизельный Туарег 2021 (по коду будет 2022) , ещё не пришел с завода. Перед уходом в рейс продал 4-летний дизельный тоже Туарег.

  барабашов написав:любому хоть 3 месяца в году на суше

+- так. Но во время Ковида жаловался, что долго не меняли в 2020 году.

  барабашов написав:Насколько ликвиден этот "памятник" будет при продаже?

Там о продаже речь не идёт. 4 детей , ЕМНИП. Потому и дом такой.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 22 жов, 2021 14:54, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5145
З нами з: 15.02.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:51

beee кто я по жизни на этой ветке оффтоп. Ваша тачка круче, если вы её купили чтоб услышать это от незнакомого человека на форуме - жизнь удалась). Я пару раз был в шаге от покупки кайена и 3го дискавери но не купил потому что не знаю зачем они мне. Как только пойму зачем сразу и куплю. Уважение за то какая у меня тачка не стоит советского рубля. Летом вообще езжу на самокате.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8918
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1597 раз.
Подякували: 2317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:16

  Мизантрóп написав:
  BìnhAutoDat написав:
  zРадио написав:airmax78

Фасад? Really? Не очень убедительно. Ты всерьез будешь спорить с тем, что в марте 2020-го дом был недостроен и до сдачи было еще далеко?

Бесспорно, что в 21 он выглядит хуже и будто еще больше недостроен.
в 22 он устареет и обязательно подешевеет))

Очень жду этого - нужна однушка там.
airmax78
 
Повідомлень: 39795
З нами з: 25.10.12
Подякував: 941 раз.
Подякували: 4850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:А я свободный человек. То, что у вас не принято, у нас принято.
Так шо пишу, что хочу в рамках цензуры.
Тачку мою обсудили, жизнь обсудили. Работу обсудили.
Ещё вопросики будут? Ну там, ты кто по жизни и в этом духе?

Я може пропустив - Ви писали, ким працюєте, крім цього хобі/неосновної роботи?(ремонт/перепродаж квартир)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1739
З нами з: 18.03.21
Подякував: 51 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 87748775877687778778>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2155, 2156, 2157
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21564 3967462
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 жов, 2021 22:43
proftpd66
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
703 353802
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 13:53
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50221
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.