Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:51

beee кто я по жизни на этой ветке оффтоп. Ваша тачка круче, если вы её купили чтоб услышать это от незнакомого человека на форуме - жизнь удалась). Я пару раз был в шаге от покупки кайена и 3го дискавери но не купил потому что не знаю зачем они мне. Как только пойму зачем сразу и куплю. Уважение за то какая у меня тачка не стоит советского рубля. Летом вообще езжу на самокате.