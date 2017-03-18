airmax78 написав:в 22 он устареет и обязательно подешевеет))
Очень жду этого - нужна однушка там.[/quote]
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Не ждите. Вы ж сами мне советовали- уникальная локация.
Однушек там нет.
Но есть трёшки от застройщика.
Подсказка: они делятся
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Очень жду этого - нужна однушка там.[/quote]
*****
*****
Не ждите. Вы ж сами мне советовали- уникальная локация.
Однушек там нет.
Но есть трёшки от застройщика.
Подсказка: они делятся
Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:28
Но, если быть честным, по месторасположению это ж "Ближний Ирпень": час на авто до центра (в ролике показали), 2км от нынешней и 1.5км от последней, южной, очереди застройки до м.Нивки (от которой тоже ещё ехать). Кроме квадрата квартала 700х600 метров (это когда всё построят, сейчас раза в 4 меньше) вокруг частный сектор, хрущи и забор "Антонова".
Я напомню, что Ирпень тоже в своё время был популярен у хипстоты на волне "в Киеве мордоры или хрущи, а тут сосны и новое низкоэтажное европейское жильё". А теперь с ирпенчан тут смеются.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:30
Рыба-сом смеются те у кого кроме гордости за свою локацию по жизни (и в голове) больше ничего нет.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:40
а Республика - дальний? ))
Мои коллеги довольны. Возможно, потому что до работы минут 15 в праймтайм, ну а дома - филиал Европы из говноблока ))
Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:47
Республике, оказывается, ещё ближе раза два до метро пешкарусом. Ну, станций больше проехать надо, это да. Но, ИМнХО, по "центральности" оба +/- одинаковы. Хотя спорить не буду.
Что до удобно - ну, Виталиану и ещё одной форумчанке с тигром на аватарке (сорри, ник забыл) вроде из Ирпеня удобно до работы, но это ж не отменяет ситуации "вообще"?
Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вышел ты из калитки и дальше что? Гараж, промзоны, ларьки. Ребёнка в школу отпускать стремно
Ещё и паркинг там продают, артисты. Обслуживание по 21 грн/м.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:16
Рыба-сом это птамуш я работаю в Ирпене. А в Киев езжу не в час пик пару раз в неделю. Когда работал в Киеве было неудобно.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 22 жов, 2021 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:19
Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:22
Рыба-сом правило такое либо жить возле работы (2-3 км), либо толкаться в метро, либо толкаться в пробках.
Если человек меняет работу раз в 3-5 лет (я примерно так и менял) то в Киеве надо продавать квартиру возле старой работы и покупать возле новой.
Ещё вариант жить в центре, работать на окраине и ездить на работу против шерсти, но всё равно на выезд из центра будет пробка. Поправьте если ошибаюсь.
Может когда самокаты станут массовым явлением, с пробками в тёплый сезон станет полегче.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:28
Да тут как кому больше нравится или как получается по совокупности факторов (работа супругов, школа, где нравится жить и т.д.), поэтому какие могут быть правила?
Я вообще сейчас из дому работаю.
Но я вообще о том, что "европейский квартал в глубине Нивок" не намного удобнее "европейского квартала в Ирпене/Буче" при прочих равных.
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