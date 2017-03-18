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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8775877687778778>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:
  BìnhAutoDat написав:[quote="5319663:zРадио"]airmax78

Фасад? Really? Не очень убедительно. Ты всерьез будешь спорить с тем, что в марте 2020-го дом был недостроен и до сдачи было еще далеко?

Бесспорно, что в 21 он выглядит хуже и будто еще больше недостроен.
в 22 он устареет и обязательно подешевеет))

Очень жду этого - нужна однушка там.[/quote]
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Не ждите. Вы ж сами мне советовали- уникальная локация.
Однушек там нет.
Но есть трёшки от застройщика.
Подсказка: они делятся
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:28

  airmax78 написав:Соль на рану: https://youtu.be/C1hT7ZxgDIE

Но, если быть честным, по месторасположению это ж "Ближний Ирпень": час на авто до центра (в ролике показали), 2км от нынешней и 1.5км от последней, южной, очереди застройки до м.Нивки (от которой тоже ещё ехать). Кроме квадрата квартала 700х600 метров (это когда всё построят, сейчас раза в 4 меньше) вокруг частный сектор, хрущи и забор "Антонова".
Я напомню, что Ирпень тоже в своё время был популярен у хипстоты на волне "в Киеве мордоры или хрущи, а тут сосны и новое низкоэтажное европейское жильё". А теперь с ирпенчан тут смеются.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:30

Рыба-сом смеются те у кого кроме гордости за свою локацию по жизни (и в голове) больше ничего нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:40

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Соль на рану: https://youtu.be/C1hT7ZxgDIE

Но, если быть честным, по месторасположению это ж "Ближний Ирпень"..

а Республика - дальний? ))
Мои коллеги довольны. Возможно, потому что до работы минут 15 в праймтайм, ну а дома - филиал Европы из говноблока ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:47

  sequence написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Соль на рану: https://youtu.be/C1hT7ZxgDIE

Но, если быть честным, по месторасположению это ж "Ближний Ирпень"..

а Республика - дальний? ))
Мои коллеги довольны. Возможно, потому что до работы минут 15 в праймтайм, ну а дома - филиал Европы из говноблока ))

Республике, оказывается, ещё ближе раза два до метро пешкарусом. Ну, станций больше проехать надо, это да. Но, ИМнХО, по "центральности" оба +/- одинаковы. Хотя спорить не буду.
Что до удобно - ну, Виталиану и ещё одной форумчанке с тигром на аватарке (сорри, ник забыл) вроде из Ирпеня удобно до работы, но это ж не отменяет ситуации "вообще"?
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вышел ты из калитки и дальше что? Гараж, промзоны, ларьки. Ребёнка в школу отпускать стремно
Ещё и паркинг там продают, артисты. Обслуживание по 21 грн/м.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:16

Рыба-сом это птамуш я работаю в Ирпене. А в Киев езжу не в час пик пару раз в неделю. Когда работал в Киеве было неудобно.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 22 жов, 2021 16:19, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:19

  vitaliian написав:Рыба-сом это птамуш я работаю в Ирпене. А в Киев езжу не в час пик.

Это понятно, но я том, что тут у Вас скорее исключение чем правило.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:22

Рыба-сом правило такое либо жить возле работы (2-3 км), либо толкаться в метро, либо толкаться в пробках.

Если человек меняет работу раз в 3-5 лет (я примерно так и менял) то в Киеве надо продавать квартиру возле старой работы и покупать возле новой.

Ещё вариант жить в центре, работать на окраине и ездить на работу против шерсти, но всё равно на выезд из центра будет пробка. Поправьте если ошибаюсь.

Может когда самокаты станут массовым явлением, с пробками в тёплый сезон станет полегче.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:28

  vitaliian написав:Рыба-сом правило такое либо жить возле работы (2-3 км), либо толкаться в метро, либо толкаться в пробках.

Если человек меняет работу раз в 3-5 лет (я примерно так и менял) то в Киеве надо продавать квартиру возле старой работы и покупать возле новой. Ещё вариант жить в центре, работать на окраине и ездить на работу против шерсти, но всё равно на выезд из центра будет пробка. Поправьте если ошибаюсь.

Да тут как кому больше нравится или как получается по совокупности факторов (работа супругов, школа, где нравится жить и т.д.), поэтому какие могут быть правила?
Я вообще сейчас из дому работаю.

Но я вообще о том, что "европейский квартал в глубине Нивок" не намного удобнее "европейского квартала в Ирпене/Буче" при прочих равных.
Рыба-сом
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