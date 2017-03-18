Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:28

airmax78 написав: Соль на рану: https://youtu.be/C1hT7ZxgDIE Соль на рану:

Но, если быть честным, по месторасположению это ж "Ближний Ирпень": час на авто до центра (в ролике показали), 2км от нынешней и 1.5км от последней, южной, очереди застройки до м.Нивки (от которой тоже ещё ехать). Кроме квадрата квартала 700х600 метров (это когда всё построят, сейчас раза в 4 меньше) вокруг частный сектор, хрущи и забор "Антонова".Я напомню, что Ирпень тоже в своё время был популярен у хипстоты на волне "в Киеве мордоры или хрущи, а тут сосны и новое низкоэтажное европейское жильё". А теперь с ирпенчан тут смеются.