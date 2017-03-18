Нет денюшек на трешку - все прорабу и мебельщикам раздал. Но теперь, после 1.5 лет парапланирования, и на однушку нет.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:31
Нет денюшек на трешку - все прорабу и мебельщикам раздал. Но теперь, после 1.5 лет парапланирования, и на однушку нет.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Старый Добрый способ с 103 колоквиума: пеплом темя и будут бабки.Амен0
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Стало известно, по каким адресам в Киеве обустроят еще 14 новых зеленых зон!
В последнее время в Киеве обустраивают все больше парков, сверов и зеленых зон для отдыха жителей города. Недавно Киевсовет принял решение передать ещё 7,25 гектаров земли под обустройство 14 новых зеленых пространств в семи районах. Они появятся по адресам:
Голосеевский район
• ул. Плещеева, 33 (сквер)
Деснянский район
• ул. Теодора Драйзера, 4А, 6А, 2Б
Днепровский район
• ул. Ивана Миколайчука, 6А (сквер)
• парк "Вербовый гай" на Днепровской набережной
• ул. Пражская (сквер)
• ул. Ярослава Гашека, 6-8 (сквер)
Оболонский район
• пересечение ул. Вышгородской и ул. Резервной
• ул. Вышгородская, 10-12
• ул. Петра Калнышевского, 4
Святошинский район
• ул. Академика Вернадского, 63А, 71А (сквер)
Соломенский район
• просп. Воздухофлотский, 43 (сквер)
• ул. Преображенская, 22/9, (сквер)
Шевченковский район
• ул. Златоустовская, 53
• пересечение ул. Рейтарской и ул. Стрелецкой (сквер)
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:45
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:51
да, вспонил,еще ж и форму черепухи надо правильную- арийскую как у нас с Изей
притроль еще про полтосики-от такого веселее жить бедолагам-читателям
Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На продажу выставили один из самых эпичных долгостроев Киева
Многофункциональный комплекс Sky Towers "премиум" класса, который расположен возле центрального ЗАГСа в Шевченковском районе выставили на продажу.
Комплекс продается в недостроенном состоянии, как отмечается на сайте площадки электронных торгов "СЕТАМ", достроить не смогли из-за "ухудшения финансового состояния инвестора".
Торги со стартовой ценой в 7 145 000 000 грн
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