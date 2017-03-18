|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:00
Стало известно, по каким адресам в Киеве обустроят еще 14 новых зеленых зон!
В последнее время в Киеве обустраивают все больше парков, сверов и зеленых зон для отдыха жителей города. Недавно Киевсовет принял решение передать ещё 7,25 гектаров земли под обустройство 14 новых зеленых пространств в семи районах. Они появятся по адресам:
Голосеевский район
• ул. Плещеева, 33 (сквер)
Деснянский район
• ул. Теодора Драйзера, 4А, 6А, 2Б
Днепровский район
• ул. Ивана Миколайчука, 6А (сквер)
• парк "Вербовый гай" на Днепровской набережной
• ул. Пражская (сквер)
• ул. Ярослава Гашека, 6-8 (сквер)
Оболонский район
• пересечение ул. Вышгородской и ул. Резервной
• ул. Вышгородская, 10-12
• ул. Петра Калнышевского, 4
Святошинский район
• ул. Академика Вернадского, 63А, 71А (сквер)
Соломенский район
• просп. Воздухофлотский, 43 (сквер)
• ул. Преображенская, 22/9, (сквер)
Шевченковский район
• ул. Златоустовская, 53
• пересечение ул. Рейтарской и ул. Стрелецкой (сквер)
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8919
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1597 раз.
- Подякували: 2318 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:45
Мизантрóп написав:
Старый Добрый способ с 103 колоквиума: пеплом темя и будут бабки.Амен0
Чтобы это работало - обязательное условие чтобы на темени волосы росли. А я все свои вывел этими втираниями еще в 2014-2015м гг. Больше этот способ для меня не працюет.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39798
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 941 раз.
- Подякували: 4850 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:51
airmax78 написав: Мизантрóп написав:
Старый Добрый способ с 103 колоквиума: пеплом темя и будут бабки.Амен0
Чтобы это работало - обязательное условие чтобы на темени волосы росли. А я все свои вывел этими втираниями еще в 2014-2015м гг. Больше этот способ для меня не працюет.
да, вспонил,еще ж и форму черепухи надо правильную- арийскую как у нас с Изей
притроль еще про полтосики-от такого веселее жить бедолагам-читателям
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6242
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1176 раз.
- Подякували: 1196 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:36
На продажу выставили один из самых эпичных долгостроев Киева
Многофункциональный комплекс Sky Towers "премиум" класса, который расположен возле центрального ЗАГСа в Шевченковском районе выставили на продажу.
Комплекс продается в недостроенном состоянии, как отмечается на сайте площадки электронных торгов "СЕТАМ", достроить не смогли из-за "ухудшения финансового состояния инвестора".
Торги со стартовой ценой в 7 145 000 000 грн
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9965
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1313 раз.
- Подякували: 2252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:04
Если Зрадио прав, то там будет " Манхеттен - 2" или Манхеттен-Де Люкс.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39798
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 941 раз.
- Подякували: 4850 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:06
В трендах можно ориентироваться на prosviring design из Харькова. С них очень многие рисуют. Почти все
-
beee
-
-
- Повідомлень: 259
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:13
beee написав:
В трендах можно ориентироваться на prosviring design из Харькова. С них очень многие рисуют. Почти все
Дизайнер повторил "Рост цен на недвижимость" раз 8 в течение этого небольшого ролика. Смотрю, придавило соседский народ плавным парапланированием.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39798
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 941 раз.
- Подякували: 4850 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:22
kingkongovets написав:
На продажу выставили один из самых эпичных долгостроев Киева
Многофункциональный комплекс Sky Towers "премиум" класса, который расположен возле центрального ЗАГСа в Шевченковском районе выставили на продажу.
Комплекс продается в недостроенном состоянии, как отмечается на сайте площадки электронных торгов "СЕТАМ", достроить не смогли из-за "ухудшения финансового состояния инвестора".
Торги со стартовой ценой в 7 145 000 000 грн
Закончить этого старого монстра было бы очень не плохо. Реально режет глаз овердокуя лет. Но 7 миллиардов пля! Думаете купят или будет голландский аукцион с кучей шагов на понижение? Еще бы с троещинскими башнями да розвалюхой на Львовской площади что то решили.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 627
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 310 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:30
Это отличная новость, конечно. Манхетен может даже вырасти на этом фоне
-
beee
-
-
- Повідомлень: 259
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21564
|3967597
|
|
|703
|353843
|
|
|20
|50243
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|