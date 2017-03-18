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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8776877787788779>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Стало известно, по каким адресам в Киеве обустроят еще 14 новых зеленых зон!

В последнее время в Киеве обустраивают все больше парков, сверов и зеленых зон для отдыха жителей города. Недавно Киевсовет принял решение передать ещё 7,25 гектаров земли под обустройство 14 новых зеленых пространств в семи районах. Они появятся по адресам:

Голосеевский район
• ул. Плещеева, 33 (сквер)

Деснянский район
• ул. Теодора Драйзера, 4А, 6А, 2Б

Днепровский район
• ул. Ивана Миколайчука, 6А (сквер)
• парк "Вербовый гай" на Днепровской набережной
• ул. Пражская (сквер)
• ул. Ярослава Гашека, 6-8 (сквер)

Оболонский район
• пересечение ул. Вышгородской и ул.  Резервной
• ул. Вышгородская, 10-12
• ул. Петра Калнышевского, 4

Святошинский район
• ул. Академика Вернадского, 63А, 71А (сквер)

Соломенский район
• просп. Воздухофлотский, 43 (сквер)
• ул. Преображенская, 22/9, (сквер)

Шевченковский район
• ул. Златоустовская, 53
• пересечение ул. Рейтарской и ул. Стрелецкой (сквер)
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:45

  Мизантрóп написав:Старый Добрый способ с 103 колоквиума: пеплом темя и будут бабки.Амен0

Чтобы это работало - обязательное условие чтобы на темени волосы росли. А я все свои вывел этими втираниями еще в 2014-2015м гг. Больше этот способ для меня не працюет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:51

  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:Старый Добрый способ с 103 колоквиума: пеплом темя и будут бабки.Амен0

Чтобы это работало - обязательное условие чтобы на темени волосы росли. А я все свои вывел этими втираниями еще в 2014-2015м гг. Больше этот способ для меня не працюет.
да, вспонил,еще ж и форму черепухи надо правильную- арийскую как у нас с Изей :wink:
притроль еще про полтосики-от такого веселее жить бедолагам-читателям :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На продажу выставили один из самых эпичных долгостроев Киева

Многофункциональный комплекс Sky Towers "премиум" класса, который расположен возле центрального ЗАГСа в Шевченковском районе выставили на продажу.

Комплекс продается в недостроенном состоянии, как отмечается на сайте площадки электронных торгов "СЕТАМ", достроить не смогли из-за "ухудшения финансового состояния инвестора".

Торги со стартовой ценой в 7 145 000 000 грн
Зображення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:04

Если Зрадио прав, то там будет " Манхеттен - 2" или Манхеттен-Де Люкс.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Годик ещё мой ремонт будет актуальным: https://youtu.be/NgUrKioYfvk
Потом пожелтеет понятное дело.
В трендах можно ориентироваться на prosviring design из Харькова. С них очень многие рисуют. Почти все
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:13

  beee написав:
airmax78 написав:Годик ещё мой ремонт будет актуальным: https://youtu.be/NgUrKioYfvk
Потом пожелтеет понятное дело.
В трендах можно ориентироваться на prosviring design из Харькова. С них очень многие рисуют. Почти все

Дизайнер повторил "Рост цен на недвижимость" раз 8 в течение этого небольшого ролика. Смотрю, придавило соседский народ плавным парапланированием.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:22

  kingkongovets написав:На продажу выставили один из самых эпичных долгостроев Киева

Многофункциональный комплекс Sky Towers "премиум" класса, который расположен возле центрального ЗАГСа в Шевченковском районе выставили на продажу.

Комплекс продается в недостроенном состоянии, как отмечается на сайте площадки электронных торгов "СЕТАМ", достроить не смогли из-за "ухудшения финансового состояния инвестора".

Торги со стартовой ценой в 7 145 000 000 грн
Зображення


Закончить этого старого монстра было бы очень не плохо. Реально режет глаз овердокуя лет. Но 7 миллиардов пля! Думаете купят или будет голландский аукцион с кучей шагов на понижение? Еще бы с троещинскими башнями да розвалюхой на Львовской площади что то решили.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Это отличная новость, конечно. Манхетен может даже вырасти на этом фоне
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:30

  drevlyanin написав:Закончить этого старого монстра было бы очень не плохо. Реально режет глаз овердокуя лет. Но 7 миллиардов пля! Думаете купят или будет голландский аукцион с кучей шагов на понижение? Еще бы с троещинскими башнями да розвалюхой на Львовской площади что то решили.


270 лямов за этот недострой, конечно, никто в здравом уме не заплатит. Но лямов 27 какой-нибудь Драгон или Конкорд может и наскребут.
На Львовской площади ждем метро - будет метро - все остальное подтянется. И недострои разрулятся сами собой. Сейчас оттуда ни уехать ни приехать людям. Очень далеко до всего. Метро нужно как воздух.
airmax78
 
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