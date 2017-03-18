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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:55
airmax78 написав:
На Львовской площади ждем метро - будет метро - все остальное подтянется. И недострои разрулятся сами собой. Сейчас оттуда ни уехать ни приехать людям. Очень далеко до всего. Метро нужно как воздух.
Зачем вам метро, вон Кличко по всему городу велодорожки лепит, садись на велик и вперед.
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unicdima
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:58
unicdima написав: airmax78 написав:
На Львовской площади ждем метро - будет метро - все остальное подтянется. И недострои разрулятся сами собой. Сейчас оттуда ни уехать ни приехать людям. Очень далеко до всего. Метро нужно как воздух.
Зачем вам метро, вон Кличко по всему городу велодорожки лепит, садись на велик и вперед.
Золотые слова. Поддерживаю.
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Investor_K
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 22:01
Привет вам ушлепки из Швеции....
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Унуноктий
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