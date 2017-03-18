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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8777877887798780>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:55

  airmax78 написав:На Львовской площади ждем метро - будет метро - все остальное подтянется. И недострои разрулятся сами собой. Сейчас оттуда ни уехать ни приехать людям. Очень далеко до всего. Метро нужно как воздух.

Зачем вам метро, вон Кличко по всему городу велодорожки лепит, садись на велик и вперед.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:58

  unicdima написав:
  airmax78 написав:На Львовской площади ждем метро - будет метро - все остальное подтянется. И недострои разрулятся сами собой. Сейчас оттуда ни уехать ни приехать людям. Очень далеко до всего. Метро нужно как воздух.

Зачем вам метро, вон Кличко по всему городу велодорожки лепит, садись на велик и вперед.

Золотые слова. Поддерживаю.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 22:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Привет вам ушлепки из Швеции....

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 22:12

  Унуноктий написав:Привет вам ушлепки из Швеции....

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Уне больше не наливать!
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 22:17

  airmax78 написав:

На Львовской площади ждем метро -
не ждите, поезд там не останавливается, идите на Театральную или на Лукьяновку
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 22:19

  unicdima написав:
  airmax78 написав:На Львовской площади ждем метро - будет метро - все остальное подтянется. И недострои разрулятся сами собой. Сейчас оттуда ни уехать ни приехать людям. Очень далеко до всего. Метро нужно как воздух.

Зачем вам метро, вон Кличко по всему городу велодорожки лепит, садись на велик и вперед.

Я не о себе беспокоюсь - район населен огромным числом пенсионеров. Для молодежи - да, согласен, все условия созданы. Но пожилые люди мучаются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

unicdima написав:
  airmax78 написав:На Львовской площади ждем метро - будет метро - все остальное подтянется. И недострои разрулятся сами собой. Сейчас оттуда ни уехать ни приехать людям. Очень далеко до всего. Метро нужно как воздух.

Зачем вам метро, вон Кличко по всему городу велодорожки лепит, садись на велик и вперед.
Метро на веник вот вот и ещё фиг знает сколько лет. Мост тоже. Бабки нужно мыть, как анекдот про муху и слона- вечный кайф
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 22:23

  drevlyanin написав:
Закончить этого старого монстра было бы очень не плохо. Реально режет глаз овердокуя лет. Но 7 миллиардов пля! Думаете купят или будет голландский аукцион с кучей шагов на понижение? Еще бы с троещинскими башнями да розвалюхой на Львовской площади что то решили.


А что там должно было было быть? Похоже на Миракс-2 - начатое офисное помещение, которое заканчивать будут как ЖК. Доооолго заканчивать...

И да, будет несколько аукционов, пока он продастся - настолько помню, уценка возможна не более, чем на 30% за раз
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

КреатифЗображення

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 22:44

Уну, тебя уже просили, отключи пож рекламу своего телефона
lejko_vit
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