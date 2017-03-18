|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 22 жов, 2021 22:47
airmax78 написав: drevlyanin написав:
Закончить этого старого монстра было бы очень не плохо. Реально режет глаз овердокуя лет. Но 7 миллиардов пля! Думаете купят или будет голландский аукцион с кучей шагов на понижение? Еще бы с троещинскими башнями да розвалюхой на Львовской площади что то решили.
270 лямов за этот недострой, конечно, никто в здравом уме не заплатит. Но лямов 27 какой-нибудь Драгон или Конкорд может и наскребут.
На Львовской площади ждем метро - будет метро - все остальное подтянется. И недострои разрулятся сами собой. Сейчас оттуда ни уехать ни приехать людям. Очень далеко до всего. Метро нужно как воздух.
Какие 270 лямов? Смотри внимательно цифру. (Не через графики Гуру)
-
lejko_vit
-
-
- Повідомлень: 96
- З нами з: 07.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 жов, 2021 22:55
lejko_vit написав:
Какие 270 лямов? Смотри внимательно цифру. (Не через графики Гуру)
Что, без подсказки и калькулятора не переведешь гривну в доллар по курсу? На графики тогда даже не смотри, да...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11398
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2642 раз.
- Подякували: 5755 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21564
|3967692
|
|
|703
|353858
|
|
|20
|50249
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|