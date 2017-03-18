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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 жов, 2021 22:44
Уну, тебя уже просили, отключи пож рекламу своего телефона
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lejko_vit
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 22:47
airmax78 написав: drevlyanin написав:
Закончить этого старого монстра было бы очень не плохо. Реально режет глаз овердокуя лет. Но 7 миллиардов пля! Думаете купят или будет голландский аукцион с кучей шагов на понижение? Еще бы с троещинскими башнями да розвалюхой на Львовской площади что то решили.
270 лямов за этот недострой, конечно, никто в здравом уме не заплатит. Но лямов 27 какой-нибудь Драгон или Конкорд может и наскребут.
На Львовской площади ждем метро - будет метро - все остальное подтянется. И недострои разрулятся сами собой. Сейчас оттуда ни уехать ни приехать людям. Очень далеко до всего. Метро нужно как воздух.
Какие 270 лямов? Смотри внимательно цифру. (Не через графики Гуру)
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lejko_vit
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 22:55
lejko_vit написав:
Какие 270 лямов? Смотри внимательно цифру. (Не через графики Гуру)
Что, без подсказки и калькулятора не переведешь гривну в доллар по курсу? На графики тогда даже не смотри, да...
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zРадио
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Додано: Суб 23 жов, 2021 10:45
lejko_vit написав:Уну, тебя уже просили, отключи пож рекламу своего телефона
Извините, пытаюсь найти в настройках где отключить.
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Унуноктий
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Додано: Суб 23 жов, 2021 10:58
unicdima написав: airmax78 написав:
На Львовской площади ждем метро - будет метро - все остальное подтянется. И недострои разрулятся сами собой. Сейчас оттуда ни уехать ни приехать людям. Очень далеко до всего. Метро нужно как воздух.
Зачем вам метро, вон Кличко по всему городу велодорожки лепит, садись на велик и вперед.
особенно норм в дождь снег и когда на улице -20
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Додано: Суб 23 жов, 2021 11:15
Унуноктий написав:
lejko_vit написав:Уну, тебя уже просили, отключи пож рекламу своего телефона
Извините, пытаюсь найти в настройках где отключить.
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Тапаталк главная - параметры- подпись- отключить.
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lel
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Додано: Суб 23 жов, 2021 11:59
lel написав: Унуноктий написав:
lejko_vit написав:Уну, тебя уже просили, отключи пож рекламу своего телефона
Извините, пытаюсь найти в настройках где отключить.
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Тапаталк главная - параметры- подпись- отключить.
спасибо гений)
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