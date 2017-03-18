Наша компания отмечает, что цены пошли вверх. Первичка растёт. Вторичка старая падает, Вторичка новая растёт.
Аренда растёт
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Наша компания отмечает, что цены пошли вверх. Первичка растёт. Вторичка старая падает, Вторичка новая растёт.
Аренда растёт
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аренда растет совсем не такими темпами как первичка, новая вторичка и затраты на ремонты. По сегодняшним ценам смысла нырять в аренду нет.
Юнит заманивает моторишними 15% +3% до конца месяца. Отмечаю, что давно не было у них загона с такими акциями. Очевидно, что продажи подбуксовуют.
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:37
Это перераспределение сегментов, разница между новым и старым должна быть 1:4 (конечно если старое не какой нибудь эксклюзив). Аренда будет отыгрывать этот же сценарий.
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