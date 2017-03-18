Наша компания отмечает, что цены пошли вверх. Первичка растёт. Вторичка старая падает, Вторичка новая растёт.
Аренда растёт
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Наша компания отмечает, что цены пошли вверх. Первичка растёт. Вторичка старая падает, Вторичка новая растёт.
Аренда растёт
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аренда растет совсем не такими темпами как первичка, новая вторичка и затраты на ремонты. По сегодняшним ценам смысла нырять в аренду нет.
Юнит заманивает моторишними 15% +3% до конца месяца. Отмечаю, что давно не было у них загона с такими акциями. Очевидно, что продажи подбуксовуют.
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:37
Это перераспределение сегментов, разница между новым и старым должна быть 1:4 (конечно если старое не какой нибудь эксклюзив). Аренда будет отыгрывать этот же сценарий.
Додано: Суб 23 жов, 2021 14:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кажется отключил подпись.
Додано: Суб 23 жов, 2021 15:38
Додано: Суб 23 жов, 2021 15:47
Так ведь -15% у них типа перманентная акция, и периодически добавляются другие, -17% на открытие продаж нового дома или дополнительно -2% по выходным... Но я пару раз звонил узнать: никаких реальных скидок от цены за прошлый период не было. Чисто заманухи.
На последнем поступившем в продажу доме, фасады на рендерах подозрительно похожи на оштукатуренные.
Плохо, что никак первый квартал не закончат, хотелось бы вживую увидеть финальный вариант.
Додано: Суб 23 жов, 2021 16:03
Да, есть ощущение, что народ оказался не совсем готов к новым "покращеным" прайсам(продажа)
и рост цен забуксовал. Возможно будет боковик, хотя такое же ощущение было у меня и в 2020. Тоже казалось-цены уже чрезмерно подросли и дороже покупать уже не будут. Но хотелки постояли некоторое время на месте и бодренько так опять вверх. Как сейчас будет хз, очень многое зависит от курса и ценников на горючку, чугуний и другое сырьё.
По аренде подходит не сезон.
Додано: Суб 23 жов, 2021 16:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По стоимости газа, металла, газобетона, бетона и т.д это прямо такой бином Ньютона? Себестоимость строительства будет расти. Чтобы это оправдать, одних коробок мало. Нужно будет креативить, как КАН.
Высокая Себестоимость - пригород нафиг не нужно за такие бабки, что даст стабилизацию нестарой вторички, т.к. новое строить нерентабельно
Додано: Суб 23 жов, 2021 16:41
В таком случае однуха, в старой девятиэтажке на ПОХ, должна стоить 100$ в мес вмемто 400$ за однуху в Патриотике. Может вы хотите переехать в Киев с Ирпеня и жить "за копейки" в аренде. Но такого соотношения НЕ БУДЕТ НИКОГДА в Киеве. Разве только если совсем убитая вторичка, которая будет реально уже разваливаться .
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