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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8775877687778778

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Наша компания отмечает, что цены пошли вверх. Первичка растёт. Вторичка старая падает, Вторичка новая растёт.
Аренда растёт
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аренда растет совсем не такими темпами как первичка, новая вторичка и затраты на ремонты. По сегодняшним ценам смысла нырять в аренду нет.


Юнит заманивает моторишними 15% +3% до конца месяца. Отмечаю, что давно не было у них загона с такими акциями. Очевидно, что продажи подбуксовуют.
hume
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:37

  beee написав:Наша компания отмечает, что цены пошли вверх. Первичка растёт. Вторичка старая падает, Вторичка новая растёт.
Аренда растёт

Это перераспределение сегментов, разница между новым и старым должна быть 1:4 (конечно если старое не какой нибудь эксклюзив). Аренда будет отыгрывать этот же сценарий.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 14:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кажется отключил подпись.Зображення
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 15:38

  Унуноктий написав:Кажется отключил подпись.Зображення


Живете там в палатке на лугу? Поехали гусей на пролете пострелять? :wink: Выкладывайте уже и трофеи.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 15:47

  hume написав:Аренда растет совсем не такими темпами как первичка, новая вторичка и затраты на ремонты. По сегодняшним ценам смысла нырять в аренду нет.


Юнит заманивает моторишними 15% +3% до конца месяца. Отмечаю, что давно не было у них загона с такими акциями. Очевидно, что продажи подбуксовуют.


Так ведь -15% у них типа перманентная акция, и периодически добавляются другие, -17% на открытие продаж нового дома или дополнительно -2% по выходным... Но я пару раз звонил узнать: никаких реальных скидок от цены за прошлый период не было. Чисто заманухи.
На последнем поступившем в продажу доме, фасады на рендерах подозрительно похожи на оштукатуренные.
Плохо, что никак первый квартал не закончат, хотелось бы вживую увидеть финальный вариант.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:03

  baraka написав:
да, индексы бомбера показывают, что всё ослабело и чуть сползло вниз: и первичка в баксах (несмотря на укрепляж гривны в сентябре-октябре), и вторичка (в баксах) и аренда (в гривне)

кстати, вот такой вторичный признак обращает внимание: посещаемость сайтов по недвиге поменяла тренд в сентябре на нисходящий


Да, есть ощущение, что народ оказался не совсем готов к новым "покращеным" прайсам(продажа)
и рост цен забуксовал. Возможно будет боковик, хотя такое же ощущение было у меня и в 2020. Тоже казалось-цены уже чрезмерно подросли и дороже покупать уже не будут. Но хотелки постояли некоторое время на месте и бодренько так опять вверх. Как сейчас будет хз, очень многое зависит от курса и ценников на горючку, чугуний и другое сырьё.
По аренде подходит не сезон.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По стоимости газа, металла, газобетона, бетона и т.д это прямо такой бином Ньютона? Себестоимость строительства будет расти. Чтобы это оправдать, одних коробок мало. Нужно будет креативить, как КАН.
Высокая Себестоимость - пригород нафиг не нужно за такие бабки, что даст стабилизацию нестарой вторички, т.к. новое строить нерентабельно
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:41

  beee написав:Наша компания отмечает, что цены пошли вверх. Первичка растёт. Вторичка старая падает, Вторичка новая растёт.
Аренда растёт


В таком случае однуха, в старой девятиэтажке на ПОХ, должна стоить 100$ в мес, а в тоже время 400$ просят минимум за однуху в Патриотике. Может вы хотите переехать в Киев с Ирпеня и жить "за копейки" в аренде. Но такого соотношения НЕ БУДЕТ НИКОГДА в Киеве. Разве только если совсем убитая вторичка, которая будет реально уже разваливаться .
roberto dark
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