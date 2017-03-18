Додано: Суб 23 жов, 2021 16:03

baraka написав:

да, индексы бомбера показывают, что всё ослабело и чуть сползло вниз: и первичка в баксах (несмотря на укрепляж гривны в сентябре-октябре), и вторичка (в баксах) и аренда (в гривне)



кстати, вот такой вторичный признак обращает внимание: посещаемость сайтов по недвиге поменяла тренд в сентябре на нисходящий да, индексы бомбера показывают, что всё ослабело и чуть сползло вниз: и первичка в баксах (несмотря на укрепляж гривны в сентябре-октябре), и вторичка (в баксах) и аренда (в гривне)кстати, вот такой вторичный признак обращает внимание: посещаемость сайтов по недвиге поменяла тренд в сентябре на нисходящий

Да, есть ощущение, что народ оказался не совсем готов к новым "покращеным" прайсам(продажа)и рост цен забуксовал. Возможно будет боковик, хотя такое же ощущение было у меня и в 2020. Тоже казалось-цены уже чрезмерно подросли и дороже покупать уже не будут. Но хотелки постояли некоторое время на месте и бодренько так опять вверх. Как сейчас будет хз, очень многое зависит от курса и ценников на горючку, чугуний и другое сырьё.По аренде подходит не сезон.