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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8776877787788779>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Наша компания отмечает, что цены пошли вверх. Первичка растёт. Вторичка старая падает, Вторичка новая растёт.
Аренда растёт
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аренда растет совсем не такими темпами как первичка, новая вторичка и затраты на ремонты. По сегодняшним ценам смысла нырять в аренду нет.


Юнит заманивает моторишними 15% +3% до конца месяца. Отмечаю, что давно не было у них загона с такими акциями. Очевидно, что продажи подбуксовуют.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:37

  beee написав:Наша компания отмечает, что цены пошли вверх. Первичка растёт. Вторичка старая падает, Вторичка новая растёт.
Аренда растёт

Это перераспределение сегментов, разница между новым и старым должна быть 1:4 (конечно если старое не какой нибудь эксклюзив). Аренда будет отыгрывать этот же сценарий.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 15:47

  hume написав:Аренда растет совсем не такими темпами как первичка, новая вторичка и затраты на ремонты. По сегодняшним ценам смысла нырять в аренду нет.


Юнит заманивает моторишними 15% +3% до конца месяца. Отмечаю, что давно не было у них загона с такими акциями. Очевидно, что продажи подбуксовуют.


Так ведь -15% у них типа перманентная акция, и периодически добавляются другие, -17% на открытие продаж нового дома или дополнительно -2% по выходным... Но я пару раз звонил узнать: никаких реальных скидок от цены за прошлый период не было. Чисто заманухи.
На последнем поступившем в продажу доме, фасады на рендерах подозрительно похожи на оштукатуренные.
Плохо, что никак первый квартал не закончат, хотелось бы вживую увидеть финальный вариант.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:03

  baraka написав:
да, индексы бомбера показывают, что всё ослабело и чуть сползло вниз: и первичка в баксах (несмотря на укрепляж гривны в сентябре-октябре), и вторичка (в баксах) и аренда (в гривне)

кстати, вот такой вторичный признак обращает внимание: посещаемость сайтов по недвиге поменяла тренд в сентябре на нисходящий


Да, есть ощущение, что народ оказался не совсем готов к новым "покращеным" прайсам(продажа)
и рост цен забуксовал. Возможно будет боковик, хотя такое же ощущение было у меня и в 2020. Тоже казалось-цены уже чрезмерно подросли и дороже покупать уже не будут. Но хотелки постояли некоторое время на месте и бодренько так опять вверх. Как сейчас будет хз, очень многое зависит от курса и ценников на горючку, чугуний и другое сырьё.
По аренде подходит не сезон.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По стоимости газа, металла, газобетона, бетона и т.д это прямо такой бином Ньютона? Себестоимость строительства будет расти. Чтобы это оправдать, одних коробок мало. Нужно будет креативить, как КАН.
Высокая Себестоимость - пригород нафиг не нужно за такие бабки, что даст стабилизацию нестарой вторички, т.к. новое строить нерентабельно
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:41

  beee написав:Наша компания отмечает, что цены пошли вверх. Первичка растёт. Вторичка старая падает, Вторичка новая растёт.
Аренда растёт


В таком случае однуха, в старой девятиэтажке на ПОХ, должна стоить 100$ в мес, а в тоже время 400$ просят минимум за однуху в Патриотике. Может вы хотите переехать в Киев с Ирпеня и жить "за копейки" в аренде? Но такого соотношения НЕ БУДЕТ НИКОГДА в Киеве ( в равноценных сегментах и локациях). Разве только если совсем убитая вторичка, которая будет реально уже разваливаться .
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:06

  Пух написав:особенно норм в дождь снег и когда на улице -20 :|

Та не надо -20, уже при +10 ездят только единицы, самые упоротые, то есть полгода велодорожки полностью пустые, но дело сделано, дороги сужены, пробки увеличены, дебилизм налицо.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:12

  roberto dark написав:
  beee написав:Наша компания отмечает, что цены пошли вверх. Первичка растёт. Вторичка старая падает, Вторичка новая растёт.
Аренда растёт


В таком случае однуха, в старой девятиэтажке на ПОХ, должна стоить 100$ в мес, а в тоже время 400$ просят минимум за однуху в Патриотике. Может вы хотите переехать в Киев с Ирпеня и жить "за копейки" в аренде? Но такого соотношения НЕ БУДЕТ НИКОГДА в Киеве ( в равноценных сегментах и локациях). Разве только если совсем убитая вторичка, которая будет реально уже разваливаться .
в Ирпене аренда однухи минимум 6 это цоколь, а на этаже 7-8. В теории за эти деньги можно снять не совсем убитую гостинку на окраине Киева с ЦО и круто сэкономить 960 грн/чел на проезде. Разница аренды по одинаковым обьектам (новострой ремонт) 1:1,5 а разница на покупке 1:2. Киевской аренде есть куда расти
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:24

  unicdima написав:
  Пух написав:особенно норм в дождь снег и когда на улице -20 :|

Та не надо -20, уже при +10 ездят только единицы, самые упоротые, то есть полгода велодорожки полностью пустые, но дело сделано, дороги сужены, пробки увеличены, дебилизм налицо.

Не стоит ожидать разумных действий от мэра, перекрывающего каждые выходные пол-центра на всевозможные марафоны.
antey1969
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