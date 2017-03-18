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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8776877787788779

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:02

  antey1969 написав:
  unicdima написав:
  Пух написав:особенно норм в дождь снег и когда на улице -20 :|

Та не надо -20, уже при +10 ездят только единицы, самые упоротые, то есть полгода велодорожки полностью пустые, но дело сделано, дороги сужены, пробки увеличены, дебилизм налицо.

Не стоит ожидать разумных действий от мэра, перекрывающего каждые выходные пол-центра на всевозможные марафоны.

Ты против всевозможных марафонов ?

Или от мера ОПЗЖ, или мера СН такие перекрытия будут более кошерные ?

Ты вроде врач, а злой, как 100 китайцев :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если это примут и начнут контролировать: https://news.finance.ua/ru/news/-/50225 ... v-stolitse
Цена паркомест в центре как минимум удвоится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:11

  pesikot написав:
  antey1969 написав:
  unicdima написав:Та не надо -20, уже при +10 ездят только единицы, самые упоротые, то есть полгода велодорожки полностью пустые, но дело сделано, дороги сужены, пробки увеличены, дебилизм налицо.

Не стоит ожидать разумных действий от мэра, перекрывающего каждые выходные пол-центра на всевозможные марафоны.

Ты против всевозможных марафонов ?

Или от мера ОПЗЖ, или мера СН такие перекрытия будут более кошерные ?

Ты вроде врач, а злой, как 100 китайцев :)


antey1969, Вы против здоровой нации и за сокращение жизни людей? Вы за Гитлера, получается? Вы против Порошенка и за ОПЗЖ?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:18

  airmax78 написав:Если это примут и начнут контролировать: https://news.finance.ua/ru/news/-/50225 ... v-stolitse
Цена паркомест в центре как минимум удвоится.

Проще кого-то грохнуть из этой банды.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не могу понять, зачем бегать или ездить именно по городу? В чём логика? Чем хуже какой-то парк, пригород с природой?
Кого тянет приседать со штангой на хрещатике или срать или заниматься эксгибиционизмом скажите сразу лучше честно?
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пусть люди бегают. Ничего плохого в этом нет.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Если это примут и начнут контролировать: https://news.finance.ua/ru/news/-/50225 ... v-stolitse
Цена паркомест в центре как минимум удвоится.
Сто пудов. В Швейцарии, Германии, несомненно.
Я оставил не на 30 минут, а на 45 в Швейцарии тачку. Выхожу, под стеклом штрафчик.
А у нас саму идею могут извратить с ног на голову. Вот эвакуацию взять. Хитрожопые предприимчивые соотечественники что сделали? Порядок на дороге? Мешающие тачки убрали? ага хертам. Марафон - кто первый спиzdiт тачку и довезёт целой на штрафплощадку
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:54

  Investor_K написав:Пусть люди бегают. Ничего плохого в этом нет.

на стадионе или в парке.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:56

  unicdima написав:
  Investor_K написав:Пусть люди бегают. Ничего плохого в этом нет.

на стадионе или в парке.

Везде
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