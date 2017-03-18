|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 жов, 2021 18:02
antey1969 написав: unicdima написав: Пух написав:
особенно норм в дождь снег и когда на улице -20
Та не надо -20, уже при +10 ездят только единицы, самые упоротые, то есть полгода велодорожки полностью пустые, но дело сделано, дороги сужены, пробки увеличены, дебилизм налицо.
Не стоит ожидать разумных действий от мэра, перекрывающего каждые выходные пол-центра на всевозможные марафоны.
Ты против всевозможных марафонов ?
Или от мера ОПЗЖ, или мера СН такие перекрытия будут более кошерные ?
Ты вроде врач, а злой, как 100 китайцев
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 6149
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 1172 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 23 жов, 2021 21:04
Если это примут и начнут контролировать: https://news.finance.ua/ru/news/-/50225 ... v-stolitse
Цена паркомест в центре как минимум удвоится.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39808
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 941 раз.
- Подякували: 4851 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 жов, 2021 21:11
pesikot написав: antey1969 написав: unicdima написав:
Та не надо -20, уже при +10 ездят только единицы, самые упоротые, то есть полгода велодорожки полностью пустые, но дело сделано, дороги сужены, пробки увеличены, дебилизм налицо.
Не стоит ожидать разумных действий от мэра, перекрывающего каждые выходные пол-центра на всевозможные марафоны.
Ты против всевозможных марафонов ?
Или от мера ОПЗЖ, или мера СН такие перекрытия будут более кошерные ?
Ты вроде врач, а злой, как 100 китайцев
antey1969, Вы против здоровой нации и за сокращение жизни людей? Вы за Гитлера, получается? Вы против Порошенка и за ОПЗЖ?
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 613
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 жов, 2021 21:18
Проще кого-то грохнуть из этой банды.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1976
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 жов, 2021 21:20
Не могу понять, зачем бегать или ездить именно по городу? В чём логика? Чем хуже какой-то парк, пригород с природой?
Кого тянет приседать со штангой на хрещатике или срать или заниматься эксгибиционизмом скажите сразу лучше честно?
-
beee
-
-
- Повідомлень: 255
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 жов, 2021 21:24
Пусть люди бегают. Ничего плохого в этом нет.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6954
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 610 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 жов, 2021 21:25
Сто пудов. В Швейцарии, Германии, несомненно.
Я оставил не на 30 минут, а на 45 в Швейцарии тачку. Выхожу, под стеклом штрафчик.
А у нас саму идею могут извратить с ног на голову. Вот эвакуацию взять. Хитрожопые предприимчивые соотечественники что сделали? Порядок на дороге? Мешающие тачки убрали? ага хертам. Марафон - кто первый спиzdiт тачку и довезёт целой на штрафплощадку
-
beee
-
-
- Повідомлень: 255
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 жов, 2021 21:54
Investor_K написав:
Пусть люди бегают. Ничего плохого в этом нет.
на стадионе или в парке.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1976
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 жов, 2021 21:56
unicdima написав: Investor_K написав:
Пусть люди бегают. Ничего плохого в этом нет.
на стадионе или в парке.
Везде
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6954
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 610 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21564
|3968486
|
|
|703
|353959
|
|
|20
|50260
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|