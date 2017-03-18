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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 жов, 2021 04:39
pesikot написав: antey1969 написав: unicdima написав:
Та не надо -20, уже при +10 ездят только единицы, самые упоротые, то есть полгода велодорожки полностью пустые, но дело сделано, дороги сужены, пробки увеличены, дебилизм налицо.
Не стоит ожидать разумных действий от мэра, перекрывающего каждые выходные пол-центра на всевозможные марафоны.
Ты против всевозможных марафонов ?
Или от мера ОПЗЖ, или мера СН такие перекрытия будут более кошерные ?
Ты вроде врач, а злой, как 100 китайцев
Я так понимаю, на форумах финанс.юэй ксенофобия - обычное явление?
И уж конечно это приветствуется от таких махровых порохоботов.
Или я ошибаюсь?
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