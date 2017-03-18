Додано: Нед 24 жов, 2021 07:44

Хомякоид написав: unicdima написав: Пух написав: особенно норм в дождь снег и когда на улице -20 особенно норм в дождь снег и когда на улице -20

Та не надо -20, уже при +10 ездят только единицы, самые упоротые, то есть полгода велодорожки полностью пустые, но дело сделано, дороги сужены, пробки увеличены, дебилизм налицо. Та не надо -20, уже при +10 ездят только единицы, самые упоротые, то есть полгода велодорожки полностью пустые, но дело сделано, дороги сужены, пробки увеличены, дебилизм налицо.



Какие-то изнежениы киевляне. В Германии ездят бодренько и я в том числе даже в минус.

Если снегопад или гололед тогда велик ставиться на прикол.

Но там где я живу это длиться максимум 5-6 дней год.



Так что про карантин слышно ? Бьем рекорды. Какие-то изнежениы киевляне. В Германии ездят бодренько и я в том числе даже в минус.Если снегопад или гололед тогда велик ставиться на прикол.Но там где я живу это длиться максимум 5-6 дней год.Так что про карантин слышно ? Бьем рекорды.

А вы простите где в Германии живёте? Зима только 5-6 дней в году? Смешно... Мне, например, на велосипеде и в +15 уже холодновато ехать, особенно если ветер с моря дует.Теперь О НОРМАЛЬНОСТИ. Как то общался с одним французом, который сначала переехал, когда-то давно ещё, жить в Швейцарию, а после этого в Израиль. Задал ему вопрос - в чём прикол из самой НОРМАЛЬНОЙ страны в мире, переезжать вообще куда либо? Ответ был следующим - в Швейцарии, а жил он в Базеле, ему было очень скучно ибо после 20 00 почти всё закрыто. Зимой холодно, дождливо, нет ТЁПЛОГО моря и даже РАБОТЫ в возрасте +50.К тому же, последние два года там, он получал такое пособие по безработице, что позволял себе играть в казино и даже захаживать в местный клуб типа fkk, к не самым дешёвым девушкам. Всё очень индивидуально и относительно...