|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 жов, 2021 04:39
pesikot написав: antey1969 написав: unicdima написав:
Та не надо -20, уже при +10 ездят только единицы, самые упоротые, то есть полгода велодорожки полностью пустые, но дело сделано, дороги сужены, пробки увеличены, дебилизм налицо.
Не стоит ожидать разумных действий от мэра, перекрывающего каждые выходные пол-центра на всевозможные марафоны.
Ты против всевозможных марафонов ?
Или от мера ОПЗЖ, или мера СН такие перекрытия будут более кошерные ?
Ты вроде врач, а злой, как 100 китайцев
Я так понимаю, на форумах финанс.юэй ксенофобия - обычное явление?
И уж конечно это приветствуется от таких махровых порохоботов.
Или я ошибаюсь?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12311
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6287 раз.
- Подякували: 3299 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 24 жов, 2021 06:47
unicdima написав: Пух написав:
особенно норм в дождь снег и когда на улице -20
Та не надо -20, уже при +10 ездят только единицы, самые упоротые, то есть полгода велодорожки полностью пустые, но дело сделано, дороги сужены, пробки увеличены, дебилизм налицо.
Какие-то изнеженые киевляне. В Германии ездят бодренько и я в том числе даже в минус.
Если снегопад или гололед тогда велик ставиться на прикол.
Но там где я живу это длиться максимум 5-6 дней год.
Так что про карантин слышно ? Бьем рекорды.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Нед 24 жов, 2021 07:40, всього редагувалось 1 раз.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1237
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 1875 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 06:59
UA написав: drevlyanin написав:
По аренде подходит не сезон.
я заметил рост ставок аренды в октябре относительно августа +10%
Есть некоторый дефицит сочетания хорошей локации и просто не убитого в хлам ремонта.
ПС ехал из Варшавского на Подол в час пик - 2 часа в пробках.
Пешком почти так же бы вышло.
Вы всё врёте пробки только в Ирпене. Все хотят жить в Киеве потому что в Киеве пробок нет.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8931
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1597 раз.
- Подякували: 2322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 07:09
vitaliian написав: UA написав: drevlyanin написав:
По аренде подходит не сезон.
я заметил рост ставок аренды в октябре относительно августа +10%
Есть некоторый дефицит сочетания хорошей локации и просто не убитого в хлам ремонта.
ПС ехал из Варшавского на Подол в час пик - 2 часа в пробках.
Пешком почти так же бы вышло.
Вы всё врёте пробки только в Ирпене. Все хотят жить в Киеве потому что в Киеве пробок нет.
Киев не пригоден для жизни. Понимаешь это пожив в нормальной стране.
Даже в Виннице как по мне жить лучше на порядок.
Велодорожки огражденные по всему городу, отсутствие пробок (киевских) отсутствие смога и дымного загрязнения.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1237
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 1875 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 07:42
Хомякоид написав: vitaliian написав: UA написав:
[quote="5320332:drevlyanin"]
По аренде подходит не сезон.
я заметил рост ставок аренды в октябре относительно августа +10%
Есть некоторый дефицит сочетания хорошей локации и просто не убитого в хлам ремонта.
ПС ехал из Варшавского на Подол в час пик - 2 часа в пробках.
Пешком почти так же бы вышло.
Вы всё врёте пробки только в Ирпене. Все хотят жить в Киеве потому что в Киеве пробок нет.
Киев не пригоден для жизни. Понимаешь это пожив в нормальной стране.
Даже в Виннице как по мне жить лучше на порядок.
Велодорожки огражденные по всему городу, отсутствие пробок (киевских) отсутствие смога и дымного загрязнения.[/quote]
*********
**********
Непригодным его делают не инопланетяне , а бестолочи, такие же, кто рассуждает здесь о городском транспорте и урбанистике. Рассказывают, что вокруг все еаропейцы идиоты, варламов идиот, а дороги нужны по 8 полос. Городской транспорт не нужен.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 256
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 07:44
Хомякоид написав: unicdima написав: Пух написав:
особенно норм в дождь снег и когда на улице -20
Та не надо -20, уже при +10 ездят только единицы, самые упоротые, то есть полгода велодорожки полностью пустые, но дело сделано, дороги сужены, пробки увеличены, дебилизм налицо.
Какие-то изнежениы киевляне. В Германии ездят бодренько и я в том числе даже в минус.
Если снегопад или гололед тогда велик ставиться на прикол.
Но там где я живу это длиться максимум 5-6 дней год.
Так что про карантин слышно ? Бьем рекорды.
А вы простите где в Германии живёте? Зима только 5-6 дней в году? Смешно... Мне, например, на велосипеде и в +15 уже холодновато ехать, особенно если ветер с моря дует.
Теперь О НОРМАЛЬНОСТИ. Как то общался с одним французом, который сначала переехал, когда-то давно ещё, жить в Швейцарию, а после этого в Израиль. Задал ему вопрос - в чём прикол из самой НОРМАЛЬНОЙ страны в мире, переезжать вообще куда либо? Ответ был следующим - в Швейцарии, а жил он в Базеле, ему было очень скучно ибо после 20 00 почти всё закрыто. Зимой холодно, дождливо, нет ТЁПЛОГО моря и даже РАБОТЫ в возрасте +50.
К тому же, последние два года там, он получал такое пособие по безработице, что позволял себе играть в казино и даже захаживать в местный клуб типа fkk, к не самым дешёвым девушкам. Всё очень индивидуально и относительно...
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 627
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21564
|3968736
|
|
|703
|353983
|
|
|20
|50262
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|