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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 23:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нищеброды йопта...Зображення
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 04:39

  pesikot написав:
  antey1969 написав:
  unicdima написав:Та не надо -20, уже при +10 ездят только единицы, самые упоротые, то есть полгода велодорожки полностью пустые, но дело сделано, дороги сужены, пробки увеличены, дебилизм налицо.

Не стоит ожидать разумных действий от мэра, перекрывающего каждые выходные пол-центра на всевозможные марафоны.

Ты против всевозможных марафонов ?

Или от мера ОПЗЖ, или мера СН такие перекрытия будут более кошерные ?

Ты вроде врач, а злой, как 100 китайцев :)


Я так понимаю, на форумах финанс.юэй ксенофобия - обычное явление?
И уж конечно это приветствуется от таких махровых порохоботов.
Или я ошибаюсь?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 06:47

  unicdima написав:
  Пух написав:особенно норм в дождь снег и когда на улице -20 :|

Та не надо -20, уже при +10 ездят только единицы, самые упоротые, то есть полгода велодорожки полностью пустые, но дело сделано, дороги сужены, пробки увеличены, дебилизм налицо.


Какие-то изнеженые киевляне. В Германии ездят бодренько и я в том числе даже в минус.
Если снегопад или гололед тогда велик ставиться на прикол.
Но там где я живу это длиться максимум 5-6 дней год.

Так что про карантин слышно ? Бьем рекорды.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 24 жов, 2021 07:40, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 06:59

  UA написав:
  drevlyanin написав:По аренде подходит не сезон.

я заметил рост ставок аренды в октябре относительно августа +10%
Есть некоторый дефицит сочетания хорошей локации и просто не убитого в хлам ремонта.
ПС ехал из Варшавского на Подол в час пик - 2 часа в пробках.
Пешком почти так же бы вышло.

Вы всё врёте пробки только в Ирпене. Все хотят жить в Киеве потому что в Киеве пробок нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 07:09

  vitaliian написав:
  UA написав:
  drevlyanin написав:По аренде подходит не сезон.

я заметил рост ставок аренды в октябре относительно августа +10%
Есть некоторый дефицит сочетания хорошей локации и просто не убитого в хлам ремонта.
ПС ехал из Варшавского на Подол в час пик - 2 часа в пробках.
Пешком почти так же бы вышло.

Вы всё врёте пробки только в Ирпене. Все хотят жить в Киеве потому что в Киеве пробок нет.


Киев не пригоден для жизни. Понимаешь это пожив в нормальной стране.
Даже в Виннице как по мне жить лучше на порядок.
Велодорожки огражденные по всему городу, отсутствие пробок (киевских) отсутствие смога и дымного загрязнения.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 07:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  UA написав:[quote="5320332:drevlyanin"]
По аренде подходит не сезон.

я заметил рост ставок аренды в октябре относительно августа +10%
Есть некоторый дефицит сочетания хорошей локации и просто не убитого в хлам ремонта.
ПС ехал из Варшавского на Подол в час пик - 2 часа в пробках.
Пешком почти так же бы вышло.

Вы всё врёте пробки только в Ирпене. Все хотят жить в Киеве потому что в Киеве пробок нет.


Киев не пригоден для жизни. Понимаешь это пожив в нормальной стране.
Даже в Виннице как по мне жить лучше на порядок.
Велодорожки огражденные по всему городу, отсутствие пробок (киевских) отсутствие смога и дымного загрязнения.[/quote]

*********
**********

Непригодным его делают не инопланетяне , а бестолочи, такие же, кто рассуждает здесь о городском транспорте и урбанистике. Рассказывают, что вокруг все еаропейцы идиоты, варламов идиот, а дороги нужны по 8 полос. Городской транспорт не нужен.
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 07:44

  Хомякоид написав:
  unicdima написав:
  Пух написав:особенно норм в дождь снег и когда на улице -20 :|

Та не надо -20, уже при +10 ездят только единицы, самые упоротые, то есть полгода велодорожки полностью пустые, но дело сделано, дороги сужены, пробки увеличены, дебилизм налицо.


Какие-то изнежениы киевляне. В Германии ездят бодренько и я в том числе даже в минус.
Если снегопад или гололед тогда велик ставиться на прикол.
Но там где я живу это длиться максимум 5-6 дней год.

Так что про карантин слышно ? Бьем рекорды.


А вы простите где в Германии живёте? Зима только 5-6 дней в году? Смешно... Мне, например, на велосипеде и в +15 уже холодновато ехать, особенно если ветер с моря дует.

Теперь О НОРМАЛЬНОСТИ. Как то общался с одним французом, который сначала переехал, когда-то давно ещё, жить в Швейцарию, а после этого в Израиль. Задал ему вопрос - в чём прикол из самой НОРМАЛЬНОЙ страны в мире, переезжать вообще куда либо? Ответ был следующим - в Швейцарии, а жил он в Базеле, ему было очень скучно ибо после 20 00 почти всё закрыто. Зимой холодно, дождливо, нет ТЁПЛОГО моря и даже РАБОТЫ в возрасте +50.

Несмотря на то, что последние два года там, он получал такое пособие по безработице, что позволял себе путешествовать, играть в казино и даже захаживать в местный клуб типа fkk, к не самым дешёвым девушкам. Всё очень индивидуально и относительно...
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 24 жов, 2021 07:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 07:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Киев не пригоден для жизни.
есть четкая взаимосвязь там где все хотят жить условия становятся непригодные. По крайней мере в Украине так. Потому что выбирая локацию с высокой концентрацией населения/транспорта/бизнеса, думают не головой, а другими органами. Потом кричат что пробки, машину у дома парковать негде, выхлопные газы ПрЯмо в окно спальни, велодорожки мешающие оленям парковаться. Классический пример уно сити, ещё и покрасили в мавзолейный цвет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 жов, 2021 07:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 07:56

  roberto dark написав:
А вы простите где в Германии живёте? Зима только 5-6 дней в году? Смешно... Мне, например, на велосипеде и в +15 уже холодновато ехать, особенно если ветер с моря дует.

Теперь О НОРМАЛЬНОСТИ. Как то общался с одним французом, который сначала переехал, когда-то давно ещё, жить в Швейцарию, а после этого в Израиль. Задал ему вопрос - в чём прикол из самой НОРМАЛЬНОЙ страны в мире, переезжать вообще куда либо? Ответ был следующим - в Швейцарии, а жил он в Базеле, ему было очень скучно ибо после 20 00 почти всё закрыто. Зимой холодно, дождливо, нет ТЁПЛОГО моря и даже РАБОТЫ в возрасте +50.

Несмотря на то, что последние два года там, он получал такое пособие по безработице, что позволял себе играть в казино и даже захаживать в местный клуб типа fkk, к не самым дешёвым девушкам. Всё очень индивидуально и относительно...


Живу в северной Баварии.
Зима когда есть гололед или снегопад здесь длиться 5-6 дней в году.
Тогда ставлю велик на прикол.
Езжу на велика даже в минус, не знаю, мне нормально.
В Киеве тоже ездил на велике до 0.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 07:59

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Киев не пригоден для жизни.
есть четкая взаимосвязь там где все хотят жить условия становятся непригодные. По крайней мере в Украине так. Потому что выбирая локацию с высокой концентрацией населения/транспорта/бизнеса, думают не головой, а другими органами. Потом кричат что пробки, машину у дома парковать негде, выхлопные газы ПрЯмо в окно спальни, велодорожки мешающие оленям парковаться. Классический пример уно сити, ещё и покрасили в мавзолейный цвет.


Я думаю это будет длиться до того как Украина вступит в ЕС.
Потом Киев опустеет.
Я пожив в Германии 5 лет не расматриваю Киев для жизни ни под каким предлогом на ПМЖ.
Сейчас еще тормозит наличие виз. При свободном доступе на рынок Евросоюза ситуация начнет меняться кардинально что и видим на примере Балтийских стран.
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