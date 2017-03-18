RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 87798780878187828783>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:08

Хомякоид вообще не поспоришь, но ес столько желающих не проглотит, Если вдруг примут будут какие-то ограничения. Даже Канада и Австралия не всех берут, хотя там незаселенных территории всё СНГ можно заселить.

В прибалтиках населения на порядок меньше, и в ЕС Украину скорее всего не примут, по крайней мере нет ни одного четкого сигнала, кроме популизма некоторых проигравших выборы политиков.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 жов, 2021 08:11, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8939
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:11

  beee написав:
Непригодным его делают не инопланетяне , а бестолочи, такие же, кто рассуждает здесь о городском транспорте и урбанистике. Рассказывают, что вокруг все еаропейцы идиоты, варламов идиот, а дороги нужны по 8 полос. Городской транспорт не нужен.


Тут согласен, идиотов в Украине много.
Как по мне пытаться перевоспитывать таких себе дороже выйдет.
Лучше избегать совместного проживания с такими особями.
Пусть дальше стоят в пробках часами и кричат про необходимость увеличения полос для корыт которые даже на наличие выхлопных газов не могут проконтролировать.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1876 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:18

  vitaliian написав:Хомякоид вообще не поспоришь, но ес столько желающих не проглотит, Если вдруг примут будут какие-то ограничения. Даже Канада и Австралия не всех берут, хотя там незаселенных территории всё СНГ можно заселить.

В прибалтиках населения на порядок меньше, и в ЕС Украину скорее всего не примут, по крайней мере нет ни одного четкого сигнала, кроме популизма некоторых проигравших выборы политиков.

Х.З. Германия принимает черноту аж бегом, правдами и неправдами лезут во все щели.
Украина имеет +-10 млн. трудоспособного населения до 50 лет, остальные не интересны.
Польша каждый годы выдает украинцам 600-700 тыс. рабочих виз и не собираеться сбавлять обороты, так что 10 млн. старушка Европа проглотит с радостью.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1876 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:21

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Киев не пригоден для жизни.
есть четкая взаимосвязь там где все хотят жить условия становятся непригодные. По крайней мере в Украине так. Потому что выбирая локацию с высокой концентрацией населения/транспорта/бизнеса, думают не головой, а другими органами. Потом кричат что пробки, машину у дома парковать негде, выхлопные газы ПрЯмо в окно спальни, велодорожки мешающие оленям парковаться. Классический пример уно сити, ещё и покрасили в мавзолейный цвет.


Я думаю это будет длиться до того как Украина вступит в ЕС.
Потом Киев опустеет.
Я пожив в Германии 5 лет не расматриваю Киев для жизни ни под каким предлогом на ПМЖ.
Сейчас еще тормозит наличие виз. При свободном доступе на рынок Евросоюза ситуация начнет меняться кардинально что и видим на примере Балтийских стран.


Может ещё мало пожили? 5 лет для эмиграции - это пшик ( средний срок заробитчанина).

Гражданство немецкое получили? Язык выучили хорошо? В общество влились? С коренными немцами дружите? Необходимые законы изучили? На какой социальной ступени находитесь? А как менталитет, культура, традиции еда, развлечения типа кино и музыки? Тоже всё устраивает? За родными и близкими тоже не скучаете?

Ну тогда конечно. Для вас Германия самая НОРМАЛЬНАЯ СТРАНА. ВЫ ПОЧТИ В РАЮ :lol: Одного такого уже знаю, но тот хотя бы не работает на иностранного дядю, а живёт на % от депозита в турецких лирах. :wink:

P.S. И последний вопрос, если не секрет, сколько вам лет???
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 24 жов, 2021 08:40, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 631
З нами з: 04.06.19
Подякував: 125 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Германия принимает черноту аж бегом,
может черные чей то фетиш. Принимали бы украинцев без ограничений, люди бы пешком с узелками шли.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8939
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:28

  roberto dark написав:
Может ещё мало пожили? 5 лет для эмиграции это пшик ( средний срок заробитчанина).

Язык выучили хорошо? В общество влились? С коренными немцами дружите? Необходимые законы изучили? А как менталитет, культура, традиции еда, развлечения типа кино и музыки? Тоже всё устраивает? За родными и близкими тоже не скучаете?

Ну тогда конечно. Для вас Германия самая НОРМАЛЬНАЯ СТРАНА. ВЫ ПОЧТИ В РАЮ :lol:


Все заебок. :D
Реализовываюсь по мере возможностей.
Германия в обиду не дает.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1876 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Польша каждый годы выдает украинцам 600-700 тыс. рабочих виз
рабочая виза это разрешение пахать на поле или крутить баранку фуры, мы разве это обсуждаем? Какие социальные гарантии у рабочей визы? Сегодня дали, завтра не дали. Этнические поляки Годами не могут оформить карту побыту, почитайте форумы, цепляются к каждой запятой, в 80-90% отказ. А это даже не ВНЖ.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 жов, 2021 08:32, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8939
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:32

  Хомякоид написав:
  roberto dark написав:
Может ещё мало пожили? 5 лет для эмиграции это пшик ( средний срок заробитчанина).

Язык выучили хорошо? В общество влились? С коренными немцами дружите? Необходимые законы изучили? А как менталитет, культура, традиции еда, развлечения типа кино и музыки? Тоже всё устраивает? За родными и близкими тоже не скучаете?

Ну тогда конечно. Для вас Германия самая НОРМАЛЬНАЯ СТРАНА. ВЫ ПОЧТИ В РАЮ :lol:


Все заебок. :D
Реализовываюсь по мере возможностей.
Германия в обиду не дает.


Видел я там НЕМАЛО и тех у КОГО ВСЁ ЗАЕБОК, спящих в подземных переходах, на подстилках из картона.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 631
З нами з: 04.06.19
Подякував: 125 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:35

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Германия принимает черноту аж бегом,
может черные чей то фетиш. Принимали бы украинцев без ограничений, люди бы пешком с узелками шли.


Тут вопрос интересный.
Видел как то документальный фильм на немецком.
Сначала принимала Голландия беженцев христиан с Сирии.
Беженцы влились и асимилировались в страну без проблем.
Немцы посмотрели на этот опыт и начали также принимать беженцев, но уже всех подряд.
Выходит как -то коряво. Заходишь в магазин, а там половина в мусульманских кокошниках.
Не могу никак привыкнуть.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1876 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:37

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Польша каждый годы выдает украинцам 600-700 тыс. рабочих виз
рабочая виза это разрешение пахать на поле или крутить баранку фуры, мы разве это обсуждаем? Какие социальные гарантии у рабочей визы? Сегодня дали, завтра не дали. Этнические поляки Годами не могут оформить карту побыту, почитайте форумы, цепляются к каждой запятой, в 80-90% отказ. А это даже не ВНЖ.


Вопрос был или может Европа принять украинских заробитчан. Только Польша примает 600-700 тыс. новых украинских рабочих ежегодно. Про что мы дальше спорим ?
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1876 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 87798780878187828783>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2155, 2156, 2157
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21564 3968788
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 жов, 2021 22:43
proftpd66
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
703 353994
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 13:53
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50271
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.