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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 жов, 2021 08:08
Хомякоид вообще не поспоришь, но ес столько желающих не проглотит, Если вдруг примут будут какие-то ограничения. Даже Канада и Австралия не всех берут, хотя там незаселенных территории всё СНГ можно заселить.
В прибалтиках населения на порядок меньше, и в ЕС Украину скорее всего не примут, по крайней мере нет ни одного четкого сигнала, кроме популизма некоторых проигравших выборы политиков.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 жов, 2021 08:11, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:11
beee написав:
Непригодным его делают не инопланетяне , а бестолочи, такие же, кто рассуждает здесь о городском транспорте и урбанистике. Рассказывают, что вокруг все еаропейцы идиоты, варламов идиот, а дороги нужны по 8 полос. Городской транспорт не нужен.
Тут согласен, идиотов в Украине много.
Как по мне пытаться перевоспитывать таких себе дороже выйдет.
Лучше избегать совместного проживания с такими особями.
Пусть дальше стоят в пробках часами и кричат про необходимость увеличения полос для корыт которые даже на наличие выхлопных газов не могут проконтролировать.
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Хомякоид
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:18
vitaliian написав:Хомякоид
вообще не поспоришь, но ес столько желающих не проглотит, Если вдруг примут будут какие-то ограничения. Даже Канада и Австралия не всех берут, хотя там незаселенных территории всё СНГ можно заселить.
В прибалтиках населения на порядок меньше, и в ЕС Украину скорее всего не примут, по крайней мере нет ни одного четкого сигнала, кроме популизма некоторых проигравших выборы политиков.
Х.З. Германия принимает черноту аж бегом, правдами и неправдами лезут во все щели.
Украина имеет +-10 млн. трудоспособного населения до 50 лет, остальные не интересны.
Польша каждый годы выдает украинцам 600-700 тыс. рабочих виз и не собираеться сбавлять обороты, так что 10 млн. старушка Европа проглотит с радостью.
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Хомякоид
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:21
Хомякоид написав: vitaliian написав: Хомякоид написав:
Киев не пригоден для жизни.
есть четкая взаимосвязь там где все хотят жить условия становятся непригодные. По крайней мере в Украине так. Потому что выбирая локацию с высокой концентрацией населения/транспорта/бизнеса, думают не головой, а другими органами. Потом кричат что пробки, машину у дома парковать негде, выхлопные газы ПрЯмо в окно спальни, велодорожки мешающие оленям парковаться. Классический пример уно сити, ещё и покрасили в мавзолейный цвет.
Я думаю это будет длиться до того как Украина вступит в ЕС.
Потом Киев опустеет.
Я пожив в Германии 5 лет не расматриваю Киев для жизни ни под каким предлогом на ПМЖ.
Сейчас еще тормозит наличие виз. При свободном доступе на рынок Евросоюза ситуация начнет меняться кардинально что и видим на примере Балтийских стран.
Может ещё мало пожили? 5 лет для эмиграции - это пшик ( средний срок заробитчанина). Гражданство немецкое получили?
Язык выучили хорошо? В общество влились? С коренными немцами дружите? Необходимые законы изучили? На какой социальной ступени находитесь? А как менталитет, культура, традиции еда, развлечения типа кино и музыки? Тоже всё устраивает? За родными и близкими тоже не скучаете?
Ну тогда конечно. Для вас Германия самая НОРМАЛЬНАЯ СТРАНА. ВЫ ПОЧТИ В РАЮ
Одного такого уже знаю, но тот хотя бы не работает на иностранного дядю, а живёт на % от депозита в турецких лирах.
P.S. И последний вопрос, если не секрет, сколько вам лет???
Востаннє редагувалось roberto dark
в Нед 24 жов, 2021 08:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:27
Хомякоид написав:
Германия принимает черноту аж бегом,
может черные чей то фетиш. Принимали бы украинцев без ограничений, люди бы пешком с узелками шли.
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vitaliian
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:28
roberto dark написав:
Может ещё мало пожили? 5 лет для эмиграции это пшик ( средний срок заробитчанина).
Язык выучили хорошо? В общество влились? С коренными немцами дружите? Необходимые законы изучили? А как менталитет, культура, традиции еда, развлечения типа кино и музыки? Тоже всё устраивает? За родными и близкими тоже не скучаете?
Ну тогда конечно. Для вас Германия самая НОРМАЛЬНАЯ СТРАНА. ВЫ ПОЧТИ В РАЮ
Все заебок.
Реализовываюсь по мере возможностей.
Германия в обиду не дает.
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Хомякоид
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:30
Хомякоид написав:
Польша каждый годы выдает украинцам 600-700 тыс. рабочих виз
рабочая виза это разрешение пахать на поле или крутить баранку фуры, мы разве это обсуждаем? Какие социальные гарантии у рабочей визы? Сегодня дали, завтра не дали. Этнические поляки Годами не могут оформить карту побыту, почитайте форумы, цепляются к каждой запятой, в 80-90% отказ. А это даже не ВНЖ.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 жов, 2021 08:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:32
Хомякоид написав: roberto dark написав:
Может ещё мало пожили? 5 лет для эмиграции это пшик ( средний срок заробитчанина).
Язык выучили хорошо? В общество влились? С коренными немцами дружите? Необходимые законы изучили? А как менталитет, культура, традиции еда, развлечения типа кино и музыки? Тоже всё устраивает? За родными и близкими тоже не скучаете?
Ну тогда конечно. Для вас Германия самая НОРМАЛЬНАЯ СТРАНА. ВЫ ПОЧТИ В РАЮ
Все заебок.
Реализовываюсь по мере возможностей.
Германия в обиду не дает.
Видел я там НЕМАЛО и тех у КОГО ВСЁ ЗАЕБОК, спящих в подземных переходах, на подстилках из картона.
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roberto dark
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:35
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Германия принимает черноту аж бегом,
может черные чей то фетиш. Принимали бы украинцев без ограничений, люди бы пешком с узелками шли.
Тут вопрос интересный.
Видел как то документальный фильм на немецком.
Сначала принимала Голландия беженцев христиан с Сирии.
Беженцы влились и асимилировались в страну без проблем.
Немцы посмотрели на этот опыт и начали также принимать беженцев, но уже всех подряд.
Выходит как -то коряво. Заходишь в магазин, а там половина в мусульманских кокошниках.
Не могу никак привыкнуть.
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Хомякоид
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:37
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Польша каждый годы выдает украинцам 600-700 тыс. рабочих виз
рабочая виза это разрешение пахать на поле или крутить баранку фуры, мы разве это обсуждаем? Какие социальные гарантии у рабочей визы? Сегодня дали, завтра не дали. Этнические поляки Годами не могут оформить карту побыту, почитайте форумы, цепляются к каждой запятой, в 80-90% отказ. А это даже не ВНЖ.
Вопрос был или может Европа принять украинских заробитчан. Только Польша примает 600-700 тыс. новых украинских рабочих ежегодно. Про что мы дальше спорим ?
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