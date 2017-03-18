Додано: Нед 24 жов, 2021 08:21

Хомякоид написав: vitaliian написав: Хомякоид написав: Киев не пригоден для жизни. Киев не пригоден для жизни. есть четкая взаимосвязь там где все хотят жить условия становятся непригодные. По крайней мере в Украине так. Потому что выбирая локацию с высокой концентрацией населения/транспорта/бизнеса, думают не головой, а другими органами. Потом кричат что пробки, машину у дома парковать негде, выхлопные газы ПрЯмо в окно спальни, велодорожки мешающие оленям парковаться. Классический пример уно сити, ещё и покрасили в мавзолейный цвет. есть четкая взаимосвязь там где все хотят жить условия становятся непригодные. По крайней мере в Украине так. Потому что выбирая локацию с высокой концентрацией населения/транспорта/бизнеса, думают не головой, а другими органами. Потом кричат что пробки, машину у дома парковать негде, выхлопные газы ПрЯмо в окно спальни, велодорожки мешающие оленям парковаться. Классический пример уно сити, ещё и покрасили в мавзолейный цвет.



Я думаю это будет длиться до того как Украина вступит в ЕС.

Потом Киев опустеет.

Я пожив в Германии 5 лет не расматриваю Киев для жизни ни под каким предлогом на ПМЖ.

Сейчас еще тормозит наличие виз. При свободном доступе на рынок Евросоюза ситуация начнет меняться кардинально что и видим на примере Балтийских стран. Я думаю это будет длиться до того как Украина вступит в ЕС.Потом Киев опустеет.Я пожив в Германии 5 лет не расматриваю Киев для жизни ни под каким предлогом на ПМЖ.Сейчас еще тормозит наличие виз. При свободном доступе на рынок Евросоюза ситуация начнет меняться кардинально что и видим на примере Балтийских стран.

Может ещё мало пожили? 5 лет для эмиграции - это пшик ( средний срок заробитчанина).Язык выучили хорошо? В общество влились? С коренными немцами дружите? Необходимые законы изучили? На какой социальной ступени находитесь? А как менталитет, культура, традиции еда, развлечения типа кино и музыки? Тоже всё устраивает? За родными и близкими тоже не скучаете?Ну тогда конечно. Для вас Германия самая НОРМАЛЬНАЯ СТРАНА. ВЫ ПОЧТИ В РАЮОдного такого уже знаю, но тот хотя бы не работает на иностранного дядю, а живёт на % от депозита в турецких лирах.P.S. И последний вопрос, если не секрет, сколько вам лет???