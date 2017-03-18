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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 жов, 2021 08:53
Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Нед 24 жов, 2021 08:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:53
Хомякоид написав: vitaliian написав: Хомякоид написав:
Германия принимает черноту аж бегом,
может черные чей то фетиш. Принимали бы украинцев без ограничений, люди бы пешком с узелками шли.
Тут вопрос интересный.
Видел как то документальный фильм на немецком.
Сначала принимала Голландия беженцев христиан с Сирии.
Беженцы влились и асимилировались в страну без проблем.
Немцы посмотрели на этот опыт и начали также принимать беженцев, но уже всех подряд.
Выходит как -то коряво. Заходишь в магазин, а там половина в мусульманских кокошниках.
Не могу никак привыкнуть.
Что такое "мусульманские кокошники"? Хиджабы на баб
ах что ли? Турецкие девки так по Корану там одеваются(не арабки)? И как себя ведут все эти чуреки именно, не турки живущие там с конца 60х, работают грузчиками/пекарями/водилами/продавцами или живут в соцжилье получая социал и сбиваясь в стаи, которые принципиально не учат немецкий и которым ограбить-изнасиловать фрау ноупроблем, начинают формировать свои гетто в бюргерских районах?
Востаннє редагувалось барабашов
в Нед 24 жов, 2021 08:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:53
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Польша каждый годы выдает украинцам 600-700 тыс. рабочих виз
рабочая виза это разрешение пахать на поле или крутить баранку фуры, мы разве это обсуждаем? Какие социальные гарантии у рабочей визы? Сегодня дали, завтра не дали. Этнические поляки Годами не могут оформить карту побыту, почитайте форумы, цепляются к каждой запятой, в 80-90% отказ. А это даже не ВНЖ.
Вот именно
В качестве кого Польша так радостно принимает украинцев?? В качестве дёшевой раб сили, для поднятия СОБСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ. Ведь понятно, что преимущественно поляки относятся к приезжим украинцам как "к быдлу". Как бы не красиво это не звучало.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:58
Хомякоид написав:
Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?
Вложился сейчас(2022 по факту) в котлован - цена маманегорюй - три года минимум строить будут - девал 100% будет - полКиева сдёрнут полы мыть с ж0пами в Бонн и Гамбург - никому нах не надо будет эконом в ипенях полей Киевской области даже по себестоимости 300уе/метр - какой выхлоп они с этого получат если уже везде котлован 2021 дороже готового с ремонтом допустим 2005 года постройки?
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:02
барабашов написав:
Что такое "мусульманские кокошники"? Хиджабы на баб
ах что ли? Турецкие девки так по Корану там одеваются(не арабки)? И как себя ведут все эти чуреки именно, не турки живущие там с конца 60х, работают грузчиками/пекарями/водилами/продавцами или живут в соцжилье получая социал и сбиваясь в стаи, которые принципиально не учат немецкий и которым ограбить-изнасиловать фрау ноупроблем, начинают формировать свои гетто в бюргерских районах?
В 60-70 была волна турков которые осели в Германии.
Они хорошо в массе асимилировались, их дети практически ничем не отличаються от немцев.
Волна с 2014 года с арабских стан, резкий контраст, много детей, бабы в кокошниках, немецкий практически 0. Сильно контрастируют в магазинах, нигде больше я с ними не пересекаюсь.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:02
Хомякоид написав:
Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?
Пошли они нах..Ещё тут конкурентов фрицов не хватало
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:03
барабашов написав: Хомякоид написав:
Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?
Вложился сейчас(2022 по факту) в котлован - цена маманегорюй - три года минимум строить будут - девал 100% будет - полКиева сдёрнут полы мыть с ж0пами в Бонн и Гамбург - никому нах не надо будет эконом в ипенях полей Киевской области даже по себестоимости 300уе/метр - какой выхлоп они с этого получат если уже везде котлован 2021 дороже готового с ремонтом допустим 2005 года постройки?
Это не про Киев. Киев с его муравейниками нах. не нужен.
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Хомякоид
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:15
Хомякоид написав:Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?
Покупал у нерезиков. Переуступку пусть делают. Причём дома были сданы. Переуступку многие ращрешают даже когда адрес присвоен
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:23
Хомякоид написав: барабашов написав: Хомякоид написав:
Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?
Вложился сейчас(2022 по факту) в котлован - цена маманегорюй - три года минимум строить будут - девал 100% будет - полКиева сдёрнут полы мыть с ж0пами в Бонн и Гамбург - никому нах не надо будет эконом в ипенях полей Киевской области даже по себестоимости 300уе/метр - какой выхлоп они с этого получат если уже везде котлован 2021 дороже готового с ремонтом допустим 2005 года постройки?
Это не про Киев. Киев с его муравейниками нах. не нужен.
Так в Киеве и еще парочку миллионниках только деньги и крутяться...с без спроса с деньгами какая инвестиция?
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:24
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Германия принимает черноту аж бегом,
может черные чей то фетиш. Принимали бы украинцев без ограничений, люди бы пешком с узелками шли.
Это план по контролю и постепенному уничтожению ЕС
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