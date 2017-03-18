RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8780878187828783>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 24 жов, 2021 08:53, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1876 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:53

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Германия принимает черноту аж бегом,
может черные чей то фетиш. Принимали бы украинцев без ограничений, люди бы пешком с узелками шли.


Тут вопрос интересный.
Видел как то документальный фильм на немецком.
Сначала принимала Голландия беженцев христиан с Сирии.
Беженцы влились и асимилировались в страну без проблем.
Немцы посмотрели на этот опыт и начали также принимать беженцев, но уже всех подряд.
Выходит как -то коряво. Заходишь в магазин, а там половина в мусульманских кокошниках.
Не могу никак привыкнуть.

Что такое "мусульманские кокошники"? Хиджабы на баб :x ах что ли? Турецкие девки так по Корану там одеваются(не арабки)? И как себя ведут все эти чуреки именно, не турки живущие там с конца 60х, работают грузчиками/пекарями/водилами/продавцами или живут в соцжилье получая социал и сбиваясь в стаи, которые принципиально не учат немецкий и которым ограбить-изнасиловать фрау ноупроблем, начинают формировать свои гетто в бюргерских районах?
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 24 жов, 2021 08:54, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
Повідомлень: 2152
З нами з: 16.06.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:53

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Польша каждый годы выдает украинцам 600-700 тыс. рабочих виз
рабочая виза это разрешение пахать на поле или крутить баранку фуры, мы разве это обсуждаем? Какие социальные гарантии у рабочей визы? Сегодня дали, завтра не дали. Этнические поляки Годами не могут оформить карту побыту, почитайте форумы, цепляются к каждой запятой, в 80-90% отказ. А это даже не ВНЖ.


Вот именно :!: В качестве кого Польша так радостно принимает украинцев?? В качестве дёшевой раб сили, для поднятия СОБСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ. Ведь понятно, что преимущественно поляки относятся к приезжим украинцам как "к быдлу". Как бы не красиво это не звучало.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 631
З нами з: 04.06.19
Подякував: 125 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:58

  Хомякоид написав:Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?


Вложился сейчас(2022 по факту) в котлован - цена маманегорюй - три года минимум строить будут - девал 100% будет - полКиева сдёрнут полы мыть с ж0пами в Бонн и Гамбург - никому нах не надо будет эконом в ипенях полей Киевской области даже по себестоимости 300уе/метр - какой выхлоп они с этого получат если уже везде котлован 2021 дороже готового с ремонтом допустим 2005 года постройки?
барабашов
 
Повідомлень: 2152
З нами з: 16.06.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:02

  барабашов написав:Что такое "мусульманские кокошники"? Хиджабы на баб :x ах что ли? Турецкие девки так по Корану там одеваются(не арабки)? И как себя ведут все эти чуреки именно, не турки живущие там с конца 60х, работают грузчиками/пекарями/водилами/продавцами или живут в соцжилье получая социал и сбиваясь в стаи, которые принципиально не учат немецкий и которым ограбить-изнасиловать фрау ноупроблем, начинают формировать свои гетто в бюргерских районах?


В 60-70 была волна турков которые осели в Германии.
Они хорошо в массе асимилировались, их дети практически ничем не отличаються от немцев.
Волна с 2014 года с арабских стан, резкий контраст, много детей, бабы в кокошниках, немецкий практически 0. Сильно контрастируют в магазинах, нигде больше я с ними не пересекаюсь.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1876 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:02

  Хомякоид написав:Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?


Пошли они нах..Ещё тут конкурентов фрицов не хватало :twisted:
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 631
З нами з: 04.06.19
Подякував: 125 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:03

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?


Вложился сейчас(2022 по факту) в котлован - цена маманегорюй - три года минимум строить будут - девал 100% будет - полКиева сдёрнут полы мыть с ж0пами в Бонн и Гамбург - никому нах не надо будет эконом в ипенях полей Киевской области даже по себестоимости 300уе/метр - какой выхлоп они с этого получат если уже везде котлован 2021 дороже готового с ремонтом допустим 2005 года постройки?


Это не про Киев. Киев с его муравейниками нах. не нужен.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1876 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?
Покупал у нерезиков. Переуступку пусть делают. Причём дома были сданы. Переуступку многие ращрешают даже когда адрес присвоен
beee
 
Повідомлень: 257
З нами з: 26.11.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:23

  Хомякоид написав:
  барабашов написав:
  Хомякоид написав:Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?


Вложился сейчас(2022 по факту) в котлован - цена маманегорюй - три года минимум строить будут - девал 100% будет - полКиева сдёрнут полы мыть с ж0пами в Бонн и Гамбург - никому нах не надо будет эконом в ипенях полей Киевской области даже по себестоимости 300уе/метр - какой выхлоп они с этого получат если уже везде котлован 2021 дороже готового с ремонтом допустим 2005 года постройки?


Это не про Киев. Киев с его муравейниками нах. не нужен.

Так в Киеве и еще парочку миллионниках только деньги и крутяться...с без спроса с деньгами какая инвестиция?
Sidus
 
Повідомлень: 803
З нами з: 17.09.14
Подякував: 44 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:24

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Германия принимает черноту аж бегом,
может черные чей то фетиш. Принимали бы украинцев без ограничений, люди бы пешком с узелками шли.

Это план по контролю и постепенному уничтожению ЕС
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1984
З нами з: 10.06.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8780878187828783>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2155, 2156, 2157
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21564 3968788
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 жов, 2021 22:43
proftpd66
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
703 353994
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 13:53
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50271
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.