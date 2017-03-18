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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:43
beee написав:
Непригодным его делают не инопланетяне , а бестолочи, такие же, кто рассуждает здесь о городском транспорте и урбанистике. Рассказывают, что вокруг все еаропейцы идиоты, варламов идиот, а дороги нужны по 8 полос. Городской транспорт не нужен.
Бестолочи это те кто пытается разговаривать о урбанистике совсем не имея об этом понятия. Бестолочи даже не знают, что в европейских столицах процент территорий под автодороги гораздо выше чем в Киеве и если в Европах полосы ОТ и велодорожки делали после того как обеспечили автотранспорт достаточным количеством разгружающих магистралей то кличковская банда делает наоборот, за все время ни одной новой развязки, зато куча ограничений и на так мизерном количестве дорог.
В сад.
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unicdima
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:53
unicdima написав: beee написав:
Непригодным его делают не инопланетяне , а бестолочи, такие же, кто рассуждает здесь о городском транспорте и урбанистике. Рассказывают, что вокруг все еаропейцы идиоты, варламов идиот, а дороги нужны по 8 полос. Городской транспорт не нужен.
Бестолочи это те кто пытается разговаривать о урбанистике совсем не имея об этом понятия. Бестолочи даже не знают, что в европейских столицах процент территорий под автодороги гораздо выше чем в Киеве и если в Европах полосы ОТ и велодорожки делали после того как обеспечили автотранспорт достаточным количеством разгружающих магистралей то кличковская банда делает наоборот, за все время ни одной новой развязки, зато куча ограничений и на так мизерном количестве дорог.
В сад.
Нехорошо на себя так наговаривать.
Но я рад, что вы это поняли.
Вообще-то ранее мы обсуждали роль общественного транспорта.
Но если вам стало известно о роли разгрузочных магистралей, как в Италии например или любой европейской стране, поздравляю.
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beee
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