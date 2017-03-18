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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 жов, 2021 08:53
Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Нед 24 жов, 2021 08:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:53
Хомякоид написав: vitaliian написав: Хомякоид написав:
Германия принимает черноту аж бегом,
может черные чей то фетиш. Принимали бы украинцев без ограничений, люди бы пешком с узелками шли.
Тут вопрос интересный.
Видел как то документальный фильм на немецком.
Сначала принимала Голландия беженцев христиан с Сирии.
Беженцы влились и асимилировались в страну без проблем.
Немцы посмотрели на этот опыт и начали также принимать беженцев, но уже всех подряд.
Выходит как -то коряво. Заходишь в магазин, а там половина в мусульманских кокошниках.
Не могу никак привыкнуть.
Что такое "мусульманские кокошники"? Хиджабы на баб
ах что ли? Турецкие девки так по Корану там одеваются(не арабки)? И как себя ведут все эти чуреки именно, не турки живущие там с конца 60х, работают грузчиками/пекарями/водилами/продавцами или живут в соцжилье получая социал и сбиваясь в стаи, которые принципиально не учат немецкий и которым ограбить-изнасиловать фрау ноупроблем, начинают формировать свои гетто в бюргерских районах?
Востаннє редагувалось барабашов
в Нед 24 жов, 2021 08:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:58
Хомякоид написав:
Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?
Вложился сейчас(2022 по факту) в котлован - цена маманегорюй - три года минимум строить будут - девал 100% будет - полКиева сдёрнут полы мыть с ж0пами в Бонн и Гамбург - никому нах не надо будет эконом в ипенях полей Киевской области даже по себестоимости 300уе/метр - какой выхлоп они с этого получат если уже везде котлован 2021 дороже готового с ремонтом допустим 2005 года постройки?
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:03
барабашов написав: Хомякоид написав:
Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?
Вложился сейчас(2022 по факту) в котлован - цена маманегорюй - три года минимум строить будут - девал 100% будет - полКиева сдёрнут полы мыть с ж0пами в Бонн и Гамбург - никому нах не надо будет эконом в ипенях полей Киевской области даже по себестоимости 300уе/метр - какой выхлоп они с этого получат если уже везде котлован 2021 дороже готового с ремонтом допустим 2005 года постройки?
Это не про Киев. Киев с его муравейниками нах. не нужен.
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Хомякоид
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:15
Хомякоид написав:Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?
Покупал у нерезиков. Переуступку пусть делают. Причём дома были сданы. Переуступку многие ращрешают даже когда адрес присвоен
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beee
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:23
Хомякоид написав: барабашов написав: Хомякоид написав:
Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?
Вложился сейчас(2022 по факту) в котлован - цена маманегорюй - три года минимум строить будут - девал 100% будет - полКиева сдёрнут полы мыть с ж0пами в Бонн и Гамбург - никому нах не надо будет эконом в ипенях полей Киевской области даже по себестоимости 300уе/метр - какой выхлоп они с этого получат если уже везде котлован 2021 дороже готового с ремонтом допустим 2005 года постройки?
Это не про Киев. Киев с его муравейниками нах. не нужен.
Так в Киеве и еще парочку миллионниках только деньги и крутяться...с без спроса с деньгами какая инвестиция?
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Sidus
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Додано: Нед 24 жов, 2021 09:53
unicdima написав: beee написав:
Непригодным его делают не инопланетяне , а бестолочи, такие же, кто рассуждает здесь о городском транспорте и урбанистике. Рассказывают, что вокруг все еаропейцы идиоты, варламов идиот, а дороги нужны по 8 полос. Городской транспорт не нужен.
Бестолочи это те кто пытается разговаривать о урбанистике совсем не имея об этом понятия. Бестолочи даже не знают, что в европейских столицах процент территорий под автодороги гораздо выше чем в Киеве и если в Европах полосы ОТ и велодорожки делали после того как обеспечили автотранспорт достаточным количеством разгружающих магистралей то кличковская банда делает наоборот, за все время ни одной новой развязки, зато куча ограничений и на так мизерном количестве дорог.
В сад.
Нехорошо на себя так наговаривать.
Но я рад, что вы это поняли.
Вообще-то ранее мы обсуждали роль общественного транспорта.
Но если вам стало известно о роли разгрузочных магистралей, как в Италии например или любой европейской стране, поздравляю.
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beee
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Додано: Нед 24 жов, 2021 10:21
Отказано в принятии в эксплуатацию
1. ЖК Теремки от Интергал-Буд по ул. Академика Заболотного, 15 в Голосеевском районе Киева (II очередь).
Отказ предоставлен на ввод жилого дома №2 и 2а.
Основание для отказа: не соблюдены минимальные требования по энергетической эффективности зданий (минимальное требование по энергоэффективности здания является класс "C").
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Додано: Нед 24 жов, 2021 10:52
unicdima написав:
Отказано в принятии в эксплуатацию
1. ЖК Теремки от Интергал-Буд по ул. Академика Заболотного, 15 в Голосеевском районе Киева (II очередь).
Отказ предоставлен на ввод жилого дома №2 и 2а.
Основание для отказа: не соблюдены минимальные требования по энергетической эффективности зданий (минимальное требование по энергоэффективности здания является класс "C").
Кстати. По ДБК-4 есть инфо?
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Додано: Нед 24 жов, 2021 11:10
Хомякоид написав:
Х.З. Германия принимает черноту аж бегом, правдами и неправдами лезут во все щели.
Украина имеет +-10 млн. трудоспособного населения до 50 лет, остальные не интересны.
Польша каждый годы выдает украинцам 600-700 тыс. рабочих виз и не собираеться сбавлять обороты, так что 10 млн. старушка Европа проглотит с радостью.
А квартиры у нас кто арендовать будет?
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