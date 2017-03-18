unicdima написав:

beee написав: Непригодным его делают не инопланетяне , а бестолочи, такие же, кто рассуждает здесь о городском транспорте и урбанистике. Рассказывают, что вокруг все еаропейцы идиоты, варламов идиот, а дороги нужны по 8 полос. Городской транспорт не нужен. Непригодным его делают не инопланетяне , а бестолочи, такие же, кто рассуждает здесь о городском транспорте и урбанистике. Рассказывают, что вокруг все еаропейцы идиоты, варламов идиот, а дороги нужны по 8 полос. Городской транспорт не нужен.

Бестолочи это те кто пытается разговаривать о урбанистике совсем не имея об этом понятия. Бестолочи даже не знают, что в европейских столицах процент территорий под автодороги гораздо выше чем в Киеве и если в Европах полосы ОТ и велодорожки делали после того как обеспечили автотранспорт достаточным количеством разгружающих магистралей то кличковская банда делает наоборот, за все время ни одной новой развязки, зато куча ограничений и на так мизерном количестве дорог.В сад.