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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 жов, 2021 11:14
барабашов написав:
Что такое "мусульманские кокошники"?
Это как у масалей только со шторкой на фейс. Чтобы не пугать окружающих.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 11:20
baraka написав: zРадио написав: baraka написав:
что-то скучно на ветке стало.
Подкину новый топик: всё вверх, КРЖН вниз
PS: уже началось
По индексу уже отмечается? Видимо, населению становится не до недвижимости. Всех, кого можно было поймать на мифе о скором конце доллара, уже поймали.
zРадио написав:
Я ожидаю, что динамика реальных доходов (номинальные минус инфляция, если кто вдруг не знает) станет отрицательной в ноябре-декабре. Последний раз такое отмечалось коротко во время первого локдауна, предпоследний - длительно в 2014-2015 гг. Продолжительность будет зависеть от развития энергетического кризиса и последствий тейперинга в США для слабых валют
да, индексы бомбера показывают, что всё ослабело и чуть сползло вниз: и первичка в баксах (несмотря на укрепляж гривны в сентябре-октябре), и вторичка (в баксах) и аренда (в гривне)
кстати, вот такой вторичный признак обращает внимание: посещаемость сайтов по недвиге поменяла тренд в сентябре на нисходящий
Какие промежуточные итоги прогнозов, что вы собирали?
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Додано: Нед 24 жов, 2021 11:24
Хомякоид написав: vitaliian написав: Хомякоид написав:
Германия принимает черноту аж бегом,
может черные чей то фетиш. Принимали бы украинцев без ограничений, люди бы пешком с узелками шли.
Тут вопрос интересный.
Видел как то документальный фильм на немецком.
Сначала принимала Голландия беженцев христиан с Сирии.
Беженцы влились и асимилировались в страну без проблем.
Немцы посмотрели на этот опыт и начали также принимать беженцев, но уже всех подряд.
Выходит как -то коряво. Заходишь в магазин, а там половина в мусульманских кокошниках.
Не могу никак привыкнуть.
В 90-х ЕС приняли немного чеченов и дагов (типа война, беженцыи т.д.).
Те себя проявили (сами знаете как эти себя проявляют)
В ЕС поставили клеймо на всей выходцев и Бссср.
Сейчас, когда повалили украинцы на заработки еэсовцы подухели.
Штукатурят, ремонтируют, на конвейере стоят и при этом аборигенов не zаебывают.
Одни плюсы и никаких минусов.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 11:37
Хомякоид написав:
Это не про Киев. Киев с его муравейниками нах. не нужен.
оппа первая ласточка, а что нужно Бердичев Шепетовка?
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Додано: Нед 24 жов, 2021 11:41
UA написав: Хомякоид написав:
Х.З. Германия принимает черноту аж бегом, правдами и неправдами лезут во все щели.
Украина имеет +-10 млн. трудоспособного населения до 50 лет, остальные не интересны.
Польша каждый годы выдает украинцам 600-700 тыс. рабочих виз и не собираеться сбавлять обороты, так что 10 млн. старушка Европа проглотит с радостью.
А квартиры у нас кто арендовать будет?
продавать врядли будут при падающих ценах. Скорей всего просто как заброшки будут стоять, т.к. вначале продавать жаба будет давить, а потом за копейки скинут бесплатно только чтобы коммуналка не тянула деньги.
На днях в городе вечером обратил внимание - вечером в 16 этажных новостроях светятся 2-3 окна на подъезд. Дома тёмные стоят.
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