Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По индексу уже отмечается? Видимо, населению становится не до недвижимости. Всех, кого можно было поймать на мифе о скором конце доллара, уже поймали.
zРадио написав:Я ожидаю, что динамика реальных доходов (номинальные минус инфляция, если кто вдруг не знает) станет отрицательной в ноябре-декабре. Последний раз такое отмечалось коротко во время первого локдауна, предпоследний - длительно в 2014-2015 гг. Продолжительность будет зависеть от развития энергетического кризиса и последствий тейперинга в США для слабых валют
да, индексы бомбера показывают, что всё ослабело и чуть сползло вниз: и первичка в баксах (несмотря на укрепляж гривны в сентябре-октябре), и вторичка (в баксах) и аренда (в гривне)
кстати, вот такой вторичный признак обращает внимание: посещаемость сайтов по недвиге поменяла тренд в сентябре на нисходящий
Какие промежуточные итоги прогнозов, что вы собирали?
Хомякоид написав:Германия принимает черноту аж бегом,
может черные чей то фетиш. Принимали бы украинцев без ограничений, люди бы пешком с узелками шли.
Тут вопрос интересный. Видел как то документальный фильм на немецком. Сначала принимала Голландия беженцев христиан с Сирии. Беженцы влились и асимилировались в страну без проблем. Немцы посмотрели на этот опыт и начали также принимать беженцев, но уже всех подряд. Выходит как -то коряво. Заходишь в магазин, а там половина в мусульманских кокошниках. Не могу никак привыкнуть.
В 90-х ЕС приняли немного чеченов и дагов (типа война, беженцыи т.д.). Те себя проявили (сами знаете как эти себя проявляют) В ЕС поставили клеймо на всей выходцев и Бссср. Сейчас, когда повалили украинцы на заработки еэсовцы подухели. Штукатурят, ремонтируют, на конвейере стоят и при этом аборигенов не zаебывают. Одни плюсы и никаких минусов.
Хомякоид написав: Х.З. Германия принимает черноту аж бегом, правдами и неправдами лезут во все щели. Украина имеет +-10 млн. трудоспособного населения до 50 лет, остальные не интересны. Польша каждый годы выдает украинцам 600-700 тыс. рабочих виз и не собираеться сбавлять обороты, так что 10 млн. старушка Европа проглотит с радостью.
А квартиры у нас кто арендовать будет?
продавать врядли будут при падающих ценах. Скорей всего просто как заброшки будут стоять, т.к. вначале продавать жаба будет давить, а потом за копейки скинут бесплатно только чтобы коммуналка не тянула деньги.
На днях в городе вечером обратил внимание - вечером в 16 этажных новостроях светятся 2-3 окна на подъезд. Дома тёмные стоят.
Хомякоид написав: Х.З. Германия принимает черноту аж бегом, правдами и неправдами лезут во все щели. Украина имеет +-10 млн. трудоспособного населения до 50 лет, остальные не интересны. Польша каждый годы выдает украинцам 600-700 тыс. рабочих виз и не собираеться сбавлять обороты, так что 10 млн. старушка Европа проглотит с радостью.
А квартиры у нас кто арендовать будет?
продавать врядли будут при падающих ценах. Скорей всего просто как заброшки будут стоять, т.к. вначале продавать жаба будет давить, а потом за копейки скинут бесплатно только чтобы коммуналка не тянула деньги.
На днях в городе вечером обратил внимание - вечером в 16 этажных новостроях светятся 2-3 окна на подъезд. Дома тёмные стоят.
Возьму в дар квартиру в хорошие руки за половину коммуналки. Налоги при дарении готов компенсировать в размере 30% (обсуждается)
vitaliian написав:оппа первая ласточка, а что нужно Бердичев Шепетовка?
может Буковель?
beee написав:Возьму в дар квартиру в хорошие руки за половину коммуналки. Налоги при дарении готов компенсировать в размере 30% (обсуждается)
Вам говорят, что из жадности не будут продавать даже по адекватной цене, а Вы просите в дар. Где логика?
Представьте, что в начале 90-ых ктото просит отдать ему в дар ламповый телевизор... На него посмотрели бы как на сумасшедшего. Такое добро и в дар... А всего-то через 10-15 лет их уже отдавали бесплатно, иногда даже оплачивая вывоз.
Хомякоид написав: Тут вопрос интересный. Видел как то документальный фильм на немецком. Сначала принимала Голландия беженцев христиан с Сирии. Беженцы влились и асимилировались в страну без проблем. Немцы посмотрели на этот опыт и начали также принимать беженцев, но уже всех подряд. Выходит как -то коряво. Заходишь в магазин, а там половина в мусульманских кокошниках. Не могу никак привыкнуть.
В 90-х ЕС приняли немного чеченов и дагов (типа война, беженцыи т.д.). Те себя проявили (сами знаете как эти себя проявляют) В ЕС поставили клеймо на всей выходцев и Бссср. Сейчас, когда повалили украинцы на заработки еэсовцы подухели. Штукатурят, ремонтируют, на конвейере стоят и при этом аборигенов не zаебывают. Одни плюсы и никаких минусов.
Украинские эмигранты хорошо ассимилируются в нормальном государстве. И паразитами редко становятся. Налоги, правда, не очень любят платить, но никто не без изъяна. В Польше тему уже давно просекли. Германия следующая.
В центре в дорогом ЖК, где ремонты over 80 к, соседи всерьёз обеспокоены тарифом 3.4 грн/квт вместо 1.68грн. На бытующее мнение, что для них это копейки, соседи отмечают, что состоятельные люди считают деньги поэтому они у них есть. Поэтому ищите проблему в себе, прежде чем показывать кому и сколько не хватает заправить Qx80