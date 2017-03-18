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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8779878087818782>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 110
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:14

  барабашов написав:Что такое "мусульманские кокошники"?

Это как у масалей только со шторкой на фейс. Чтобы не пугать окружающих.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  zРадио написав:
  baraka написав:что-то скучно на ветке стало.

Подкину новый топик: всё вверх, КРЖН вниз :)

PS: уже началось :)


По индексу уже отмечается? Видимо, населению становится не до недвижимости. Всех, кого можно было поймать на мифе о скором конце доллара, уже поймали.

  zРадио написав:Я ожидаю, что динамика реальных доходов (номинальные минус инфляция, если кто вдруг не знает) станет отрицательной в ноябре-декабре. Последний раз такое отмечалось коротко во время первого локдауна, предпоследний - длительно в 2014-2015 гг. Продолжительность будет зависеть от развития энергетического кризиса и последствий тейперинга в США для слабых валют


да, индексы бомбера показывают, что всё ослабело и чуть сползло вниз: и первичка в баксах (несмотря на укрепляж гривны в сентябре-октябре), и вторичка (в баксах) и аренда (в гривне)

кстати, вот такой вторичный признак обращает внимание: посещаемость сайтов по недвиге поменяла тренд в сентябре на нисходящий
Какие промежуточные итоги прогнозов, что вы собирали?
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:24

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Германия принимает черноту аж бегом,
может черные чей то фетиш. Принимали бы украинцев без ограничений, люди бы пешком с узелками шли.


Тут вопрос интересный.
Видел как то документальный фильм на немецком.
Сначала принимала Голландия беженцев христиан с Сирии.
Беженцы влились и асимилировались в страну без проблем.
Немцы посмотрели на этот опыт и начали также принимать беженцев, но уже всех подряд.
Выходит как -то коряво. Заходишь в магазин, а там половина в мусульманских кокошниках.
Не могу никак привыкнуть.

В 90-х ЕС приняли немного чеченов и дагов (типа война, беженцыи т.д.).
Те себя проявили (сами знаете как эти себя проявляют)
В ЕС поставили клеймо на всей выходцев и Бссср.
Сейчас, когда повалили украинцы на заработки еэсовцы подухели.
Штукатурят, ремонтируют, на конвейере стоят и при этом аборигенов не zаебывают.
Одни плюсы и никаких минусов.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Это не про Киев. Киев с его муравейниками нах. не нужен.
оппа первая ласточка, а что нужно Бердичев Шепетовка?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:41

  UA написав:
  Хомякоид написав: Х.З. Германия принимает черноту аж бегом, правдами и неправдами лезут во все щели.
Украина имеет +-10 млн. трудоспособного населения до 50 лет, остальные не интересны.
Польша каждый годы выдает украинцам 600-700 тыс. рабочих виз и не собираеться сбавлять обороты, так что 10 млн. старушка Европа проглотит с радостью.

А квартиры у нас кто арендовать будет?


продавать врядли будут при падающих ценах. Скорей всего просто как заброшки будут стоять, т.к. вначале продавать жаба будет давить, а потом за копейки скинут бесплатно только чтобы коммуналка не тянула деньги.

На днях в городе вечером обратил внимание - вечером в 16 этажных новостроях светятся 2-3 окна на подъезд. Дома тёмные стоят.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цены на вторичное жилье в Киеве выросли на 17%: сколько стоит "квадрат" в разных районах

https://ubr.ua/market/real-estate/tseny ... kh-4008607
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цитрин написав:
  UA написав:
  Хомякоид написав: Х.З. Германия принимает черноту аж бегом, правдами и неправдами лезут во все щели.
Украина имеет +-10 млн. трудоспособного населения до 50 лет, остальные не интересны.
Польша каждый годы выдает украинцам 600-700 тыс. рабочих виз и не собираеться сбавлять обороты, так что 10 млн. старушка Европа проглотит с радостью.

А квартиры у нас кто арендовать будет?


продавать врядли будут при падающих ценах. Скорей всего просто как заброшки будут стоять, т.к. вначале продавать жаба будет давить, а потом за копейки скинут бесплатно только чтобы коммуналка не тянула деньги.

На днях в городе вечером обратил внимание - вечером в 16 этажных новостроях светятся 2-3 окна на подъезд. Дома тёмные стоят.
Возьму в дар квартиру в хорошие руки за половину коммуналки. Налоги при дарении готов компенсировать в размере 30% (обсуждается)
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:52

  vitaliian написав:оппа первая ласточка, а что нужно Бердичев Шепетовка?


может Буковель? :D

  beee написав:Возьму в дар квартиру в хорошие руки за половину коммуналки. Налоги при дарении готов компенсировать в размере 30% (обсуждается)


Вам говорят, что из жадности не будут продавать даже по адекватной цене, а Вы просите в дар. Где логика? :?

Представьте, что в начале 90-ых ктото просит отдать ему в дар ламповый телевизор... На него посмотрели бы как на сумасшедшего. Такое добро и в дар... :D А всего-то через 10-15 лет их уже отдавали бесплатно, иногда даже оплачивая вывоз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:07

  UA написав:
  Хомякоид написав:
Тут вопрос интересный.
Видел как то документальный фильм на немецком.
Сначала принимала Голландия беженцев христиан с Сирии.
Беженцы влились и асимилировались в страну без проблем.
Немцы посмотрели на этот опыт и начали также принимать беженцев, но уже всех подряд.
Выходит как -то коряво. Заходишь в магазин, а там половина в мусульманских кокошниках.
Не могу никак привыкнуть.

В 90-х ЕС приняли немного чеченов и дагов (типа война, беженцыи т.д.).
Те себя проявили (сами знаете как эти себя проявляют)
В ЕС поставили клеймо на всей выходцев и Бссср.
Сейчас, когда повалили украинцы на заработки еэсовцы подухели.
Штукатурят, ремонтируют, на конвейере стоят и при этом аборигенов не zаебывают.
Одни плюсы и никаких минусов.

Украинские эмигранты хорошо ассимилируются в нормальном государстве. И паразитами редко становятся. Налоги, правда, не очень любят платить, но никто не без изъяна. В Польше тему уже давно просекли. Германия следующая.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В центре в дорогом ЖК, где ремонты over 80 к, соседи всерьёз обеспокоены тарифом 3.4 грн/квт вместо 1.68грн. На бытующее мнение, что для них это копейки, соседи отмечают, что состоятельные люди считают деньги поэтому они у них есть.
Поэтому ищите проблему в себе, прежде чем показывать кому и сколько не хватает заправить Qx80
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