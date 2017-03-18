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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 24 жов, 2021 12:43
beee написав:
В центре в дорогом ЖК, где ремонты over 80 к, соседи всерьёз обеспокоены тарифом 3.4 грн/квт вместо 1.68грн. На бытующее мнение, что для них это копейки, соседи отмечают, что состоятельные люди считают деньги поэтому они у них есть.
Поэтому ищите проблему в себе, прежде чем показывать кому и сколько не хватает заправить Qx80
Конечно обращают. Только не с точки зрения поохать, а выработать стратегию.
Электрокотел или тепловой насос.
Настоящий инверторный кондиционер или закос по инвертор от компании Степ (в народе Купер энд Хантер) с Куреневки.
Про Купер чего вспомнил. Как то купил квартиру с этим чудом техники. А на электро щитке стоит реле ограничения мощности с индикацией текущего потребления электричества.
Инверторный Купер в ждущем режиме потребляет 50 Вт.
Для сравнения Дайкин 1 Вт.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 12:47
То о чём писал весной - летом
Разница межу трешками и единичками не естественно мала.
Чистильщики обуви пошли в лордизм.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 13:01
Faceless написав:
Какие промежуточные итоги прогнозов, что вы собирали?
так прогнозы ж на конец 2022 года
какой смысл сейчас их смотреть и делать промежуточную оценку ?
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baraka
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Додано: Нед 24 жов, 2021 13:07
beee написав:
В центре в дорогом ЖК, где ремонты over 80 к, соседи всерьёз обеспокоены тарифом 3.4 грн/квт вместо 1.68грн. На бытующее мнение, что для них это копейки, соседи отмечают, что состоятельные люди считают деньги поэтому они у них есть.
Поэтому ищите проблему в себе, прежде чем показывать кому и сколько не хватает заправить Qx80
Если умеют считать пусть сами генерируют и продают в бюджет по зеленому тарифу.
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vitaliian
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Додано: Нед 24 жов, 2021 13:16
кстати, может кто-то ещё хочет зафиксировать прогноз на конец 2022 года ?
наверно можно принять, но с оговоркой, что прогноз сдан позже.
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baraka
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Додано: Нед 24 жов, 2021 13:19
baraka написав: Faceless написав:
Какие промежуточные итоги прогнозов, что вы собирали?
так прогнозы ж на конец 2022 года
какой смысл сейчас их смотреть и делать промежуточную оценку ?
Дак интересно все равно
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Faceless
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Додано: Нед 24 жов, 2021 13:19
vitaliian написав: beee написав:
В центре в дорогом ЖК, где ремонты over 80 к, соседи всерьёз обеспокоены тарифом 3.4 грн/квт вместо 1.68грн. На бытующее мнение, что для них это копейки, соседи отмечают, что состоятельные люди считают деньги поэтому они у них есть.
Поэтому ищите проблему в себе, прежде чем показывать кому и сколько не хватает заправить Qx80
Если умеют считать пусть сами генерируют и продают в бюджет по зеленому тарифу.
Инвестировать 15 куе в государство, которое завтра это обрежет? Они не только считают, а и читают
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beee
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