Додано: Нед 24 жов, 2021 13:41

beee

Во первых не 15куе а 23-24 плюс участок с адресом стоит базовая СЭС которая даёт 170кгрн чисто на руки в год, во вторых почему отрежет? Скорее при + стабильном долларе цена на ЭЭ в Украине дорастёт до уровня Польши и Прибалтики, а цена ЭЭ с СЭС упадёт на тот же уровень, но это не значит что вам меньше 170кгрн будет положено в год - просто вы сможете поставить батарею мощнее 30квт, рентабельность конечно немного снизится с 23% годовых, но не уровня банального лендлордизма, скорее до уровня хорошей коммерции.

Вы кстати на финика поставили газ или миритесь с расходом 25л 95го по пробкам? Вы же богатый человек и должны копеечку к копеечке...