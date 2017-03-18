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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8780878187828783>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 110
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:43

  beee написав:В центре в дорогом ЖК, где ремонты over 80 к, соседи всерьёз обеспокоены тарифом 3.4 грн/квт вместо 1.68грн. На бытующее мнение, что для них это копейки, соседи отмечают, что состоятельные люди считают деньги поэтому они у них есть.
Поэтому ищите проблему в себе, прежде чем показывать кому и сколько не хватает заправить Qx80

Конечно обращают. Только не с точки зрения поохать, а выработать стратегию.
Электрокотел или тепловой насос.
Настоящий инверторный кондиционер или закос по инвертор от компании Степ (в народе Купер энд Хантер) с Куреневки.

Про Купер чего вспомнил. Как то купил квартиру с этим чудом техники. А на электро щитке стоит реле ограничения мощности с индикацией текущего потребления электричества.
Инверторный Купер в ждущем режиме потребляет 50 Вт.
Для сравнения Дайкин 1 Вт.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:47

  kingkongovets написав:Цены на вторичное жилье в Киеве выросли на 17%: сколько стоит "квадрат" в разных районах

https://ubr.ua/market/real-estate/tseny ... kh-4008607

То о чём писал весной - летом
Разница межу трешками и единичками не естественно мала.
Чистильщики обуви пошли в лордизм.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:01

  Faceless написав:Какие промежуточные итоги прогнозов, что вы собирали?


так прогнозы ж на конец 2022 года
какой смысл сейчас их смотреть и делать промежуточную оценку ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:07

  beee написав:В центре в дорогом ЖК, где ремонты over 80 к, соседи всерьёз обеспокоены тарифом 3.4 грн/квт вместо 1.68грн. На бытующее мнение, что для них это копейки, соседи отмечают, что состоятельные люди считают деньги поэтому они у них есть.
Поэтому ищите проблему в себе, прежде чем показывать кому и сколько не хватает заправить Qx80

Если умеют считать пусть сами генерируют и продают в бюджет по зеленому тарифу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:16

кстати, может кто-то ещё хочет зафиксировать прогноз на конец 2022 года ?
наверно можно принять, но с оговоркой, что прогноз сдан позже.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  Faceless написав:Какие промежуточные итоги прогнозов, что вы собирали?


так прогнозы ж на конец 2022 года
какой смысл сейчас их смотреть и делать промежуточную оценку ?
Дак интересно все равно
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  beee написав:В центре в дорогом ЖК, где ремонты over 80 к, соседи всерьёз обеспокоены тарифом 3.4 грн/квт вместо 1.68грн. На бытующее мнение, что для них это копейки, соседи отмечают, что состоятельные люди считают деньги поэтому они у них есть.
Поэтому ищите проблему в себе, прежде чем показывать кому и сколько не хватает заправить Qx80

Если умеют считать пусть сами генерируют и продают в бюджет по зеленому тарифу.
Инвестировать 15 куе в государство, которое завтра это обрежет? Они не только считают, а и читают
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:38

  beee написав:
vitaliian написав:
  beee написав:В центре в дорогом ЖК, где ремонты over 80 к, соседи всерьёз обеспокоены тарифом 3.4 грн/квт вместо 1.68грн. На бытующее мнение, что для них это копейки, соседи отмечают, что состоятельные люди считают деньги поэтому они у них есть.
Поэтому ищите проблему в себе, прежде чем показывать кому и сколько не хватает заправить Qx80

Если умеют считать пусть сами генерируют и продают в бюджет по зеленому тарифу.
Инвестировать 15 куе в государство, которое завтра это обрежет? Они не только считают, а и читают

У меня на массиве немало людей все крыши панелями обвешали.
Продают по зеленому тарифу.
У некоторых уже пару лет как вложения отбились.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:41

beee
Во первых не 15куе а 23-24 плюс участок с адресом стоит базовая СЭС которая даёт 170кгрн чисто на руки в год, во вторых почему отрежет? Скорее при + стабильном долларе цена на ЭЭ в Украине дорастёт до уровня Польши и Прибалтики, а цена ЭЭ с СЭС упадёт на тот же уровень, но это не значит что вам меньше 170кгрн будет положено в год - просто вы сможете поставить батарею мощнее 30квт, рентабельность конечно немного снизится с 23% годовых, но не уровня банального лендлордизма, скорее до уровня хорошей коммерции.
Вы кстати на финика поставили газ или миритесь с расходом 25л 95го по пробкам? Вы же богатый человек и должны копеечку к копеечке...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:beee
Во первых не 15куе а 23-24 плюс участок с адресом стоит базовая СЭС которая даёт 170кгрн чисто на руки в год, во вторых почему отрежет? Скорее при + стабильном долларе цена на ЭЭ в Украине дорастёт до уровня Польши и Прибалтики, а цена ЭЭ с СЭС упадёт на тот же уровень, но это не значит что вам меньше 170кгрн будет положено в год - просто вы сможете поставить батарею мощнее 30квт, рентабельность конечно немного снизится с 23% годовых, но не уровня банального лендлордизма, скорее до уровня хорошей коммерции.
Вы кстати на финика поставили газ или миритесь с расходом 25л 95го по пробкам? Вы же богатый человек и должны копеечку к копеечке...
Странно. В Киеве 2/3 года солнца нет. 1/3 из них это весна-лето, когда потребления ЭЭ нет.
Куда девать эту генерацию?
На финике непосредственный впрыск. 405 лс. Гбо дорогое, 2 конских редуктора. И ставит его только одна контора.
Но я это преодолел . Копеейчка к копеечке, в год 3 куе скирдуешь. Комерция на ровном месте, ёпта

А расход 20. Если давить в тапок то и 50 не предел конечно. 20 это по пробкам. 18 не по пробкам
beee
 
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