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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8780878187828783

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 110
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 14:07

  beee написав:Странно. В Киеве 2/3 года солнца нет. 1/3 из них это весна-лето, когда потребления ЭЭ нет.
Куда девать эту генерацию?

Потребления солнечной ЭЭ летом нет, а бабло от её продажи есть.
Не хватает закона о гос.закупках снега зимой. По 1000у.е за 1 куб.
Аргументировать нужно борьбой с глобальным потеплением.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 14:15

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  UA написав:
  kingkongovets написав:Цены на вторичное жилье в Киеве выросли на 17%: сколько стоит "квадрат" в разных районах

https://ubr.ua/market/real-estate/tseny ... kh-4008607

То о чём писал весной - летом
Разница межу трешками и единичками не естественно мала.
Чистильщики обуви пошли в лордизм.

Нє, нє - якщо б справжні "начищувачі взуття" взялись би за лордизм, то вони б викупили всі "трьошки" і нарізали б їх на 3 студії! :lol: :mrgreen:
Так що час "начищувачів взуття" - ще не настав! :mrgreen:
Тож
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 14:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  beee написав:Странно. В Киеве 2/3 года солнца нет. 1/3 из них это весна-лето, когда потребления ЭЭ нет.
Куда девать эту генерацию?

Потребления солнечной ЭЭ летом нет, а бабло от её продажи есть.
Не хватает закона о гос.закупках снега зимой. По 1000у.е за 1 куб.
Аргументировать нужно борьбой с глобальным потеплением.
И правда, до 2029 года. Хм. Интересно. А какая-то то польза здесь есть
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 14:56

beee
К 29му году либо станем Польшей со средней зарплатой 1500уе и ЭЭ центов по 15, либо придатком Рашки с дешёвой коммуналкой и бояркой.
Пока СЭС это очень неплохо и почти пассивно по отношению к примеру грузоперевозкам и установке автономного отопления, минимум ёбли при неплохом выхлопе.
Хотя мне по утру не пассивный а активный доход пока ноги ходят.
ПыСы - на 56м цилиндры отключаются поочерёдно при минимальных нагрузках, в тех же пробках, как на шевиевских 5.3/6.2 и Хэми, иначе как может быть у трёх тонн расход 20 по городу? 200й Дизель 4.5 жрёт в городе под 20, так у турбодизеля по Корану кпд под 70% в отличие от 45-50% в идеале на современном инжекторе.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:beee
К 29му году либо станем Польшей со средней зарплатой 1500уе и ЭЭ центов по 15, либо придатком Рашки с дешёвой коммуналкой и бояркой.
Пока СЭС это очень неплохо и почти пассивно по отношению к примеру грузоперевозкам и установке автономного отопления, минимум ёбли при неплохом выхлопе.
Хотя мне по утру не пассивный а активный доход пока ноги ходят.
ПыСы - на 56м цилиндры отключаются поочерёдно при минимальных нагрузках, в тех же пробках, как на шевиевских 5.3/6.2 и Хэми, иначе как может быть у трёх тонн расход 20 по городу? 200й Дизель 4.5 жрёт в городе под 20, так у турбодизеля по Корану кпд под 70% в отличие от 45-50% в идеале на современном инжекторе.
Прямой впрыск
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beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:К 29му году либо станем Польшей со средней зарплатой 1500уе
в 90х была популярная тема когда и кем мы станем. Пока до уровня жизни совка бы дотянуться. С олигархами, монополия ми и коррупцией Польшей мы не станем никогда. У меня есть прогноз кем мы станем но боюсь забанят.
vitaliian
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