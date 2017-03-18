Потребления солнечной ЭЭ летом нет, а бабло от её продажи есть.
Не хватает закона о гос.закупках снега зимой. По 1000у.е за 1 куб.
Аргументировать нужно борьбой с глобальным потеплением.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 14:07
Потребления солнечной ЭЭ летом нет, а бабло от её продажи есть.
Не хватает закона о гос.закупках снега зимой. По 1000у.е за 1 куб.
Аргументировать нужно борьбой с глобальным потеплением.
Додано: Нед 24 жов, 2021 14:15
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Нє, нє - якщо б справжні "начищувачі взуття" взялись би за лордизм, то вони б викупили всі "трьошки" і нарізали б їх на 3 студії!
Так що час "начищувачів взуття" - ще не настав!
Тож
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
Додано: Нед 24 жов, 2021 14:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И правда, до 2029 года. Хм. Интересно. А какая-то то польза здесь есть
Додано: Нед 24 жов, 2021 14:56
beee
К 29му году либо станем Польшей со средней зарплатой 1500уе и ЭЭ центов по 15, либо придатком Рашки с дешёвой коммуналкой и бояркой.
Пока СЭС это очень неплохо и почти пассивно по отношению к примеру грузоперевозкам и установке автономного отопления, минимум ёбли при неплохом выхлопе.
Хотя мне по утру не пассивный а активный доход пока ноги ходят.
ПыСы - на 56м цилиндры отключаются поочерёдно при минимальных нагрузках, в тех же пробках, как на шевиевских 5.3/6.2 и Хэми, иначе как может быть у трёх тонн расход 20 по городу? 200й Дизель 4.5 жрёт в городе под 20, так у турбодизеля по Корану кпд под 70% в отличие от 45-50% в идеале на современном инжекторе.
Додано: Нед 24 жов, 2021 15:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Прямой впрыск
Додано: Нед 24 жов, 2021 15:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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