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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8781878287838784

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 110
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:20

  Investor_K написав:Хуже совка - разве что Папуа Новая Гвинея.

Большинство советского фонда в тч в Киеве было подарено совком. Не все могут заработать на квартиру, семья учителя должна 50 лет работать, ни есть ни пить, и государство фиг им что подарит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:23

  pesikot написав:Вот не надо дотягиватся до уровня совка с его очередями и дефицитом
Ты, в силу малолетства, этого не застал. Тебе мамка с папкой всё приносили, в силу твоего малолетства

Мои родители простые люди, папа всю жизнь отработал на заводе, откуда они мне всё приносили если был дефицит? Чиновником, звбазой никто из них не был, взяток не брал, заграницу не ездил. Напомнило старую шутку что в магазинах ничего нет, зато у всех всё есть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:43

  beee написав:В центре в дорогом ЖК, где ремонты over 80 к, соседи всерьёз обеспокоены тарифом 3.4 грн/квт вместо 1.68грн. На бытующее мнение, что для них это копейки, соседи отмечают, что состоятельные люди считают деньги поэтому они у них есть.
Поэтому ищите проблему в себе, прежде чем показывать кому и сколько не хватает заправить Qx80


Коли це перлина стала ЖК та й ще дорогим?
Офісна будівля:-)
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:50

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Вот не надо дотягиватся до уровня совка с его очередями и дефицитом
Ты, в силу малолетства, этого не застал. Тебе мамка с папкой всё приносили, в силу твоего малолетства

Мои родители простые люди, папа всю жизнь отработал на заводе, откуда они мне всё приносили если был дефицит? Чиновником, звбазой никто из них не был, взяток не брал, заграницу не ездил. Напомнило старую шутку что в магазинах ничего нет, зато у всех всё есть.

Так я про это и написал, что ты, по малолетству, ни фига не знаешь, откуда что бралось
Тебе папа с мамой приносили, потому что ты был малой

Поэтому ты и считаешь, что при совке хорошо жилось. Ты был малой, тебе и жилось хорошо
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  beee написав:В центре в дорогом ЖК, где ремонты over 80 к, соседи всерьёз обеспокоены тарифом 3.4 грн/квт вместо 1.68грн. На бытующее мнение, что для них это копейки, соседи отмечают, что состоятельные люди считают деньги поэтому они у них есть.
Поэтому ищите проблему в себе, прежде чем показывать кому и сколько не хватает заправить Qx80


Коли це перлина стала ЖК та й ще дорогим?
Офісна будівля:-)
Яка перлина? Чашек намылся, да?
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 17:01

  beee написав:
Первый написав:
  beee написав:В центре в дорогом ЖК, где ремонты over 80 к, соседи всерьёз обеспокоены тарифом 3.4 грн/квт вместо 1.68грн. На бытующее мнение, что для них это копейки, соседи отмечают, что состоятельные люди считают деньги поэтому они у них есть.
Поэтому ищите проблему в себе, прежде чем показывать кому и сколько не хватает заправить Qx80


Коли це перлина стала ЖК та й ще дорогим?
Офісна будівля:-)
Яка перлина? Чашек намылся, да?


Хз який у неї номер. На Жилянській. У кого ще промтариф?

Сьогодні голяк. Нікого не було. Тільки підлогу мив
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