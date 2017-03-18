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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 жов, 2021 16:20
Investor_K написав:
Хуже совка - разве что Папуа Новая Гвинея.
Большинство советского фонда в тч в Киеве было подарено совком. Не все могут заработать на квартиру, семья учителя должна 50 лет работать, ни есть ни пить, и государство фиг им что подарит.
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vitaliian
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:23
pesikot написав:
Вот не надо дотягиватся до уровня совка с его очередями и дефицитом
Ты, в силу малолетства, этого не застал. Тебе мамка с папкой всё приносили, в силу твоего малолетства
Мои родители простые люди, папа всю жизнь отработал на заводе, откуда
они мне всё приносили если был дефицит? Чиновником, звбазой никто из них не был, взяток не брал, заграницу не ездил. Напомнило старую шутку что в магазинах ничего нет, зато у всех всё есть.
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vitaliian
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:43
beee написав:
В центре в дорогом ЖК, где ремонты over 80 к, соседи всерьёз обеспокоены тарифом 3.4 грн/квт вместо 1.68грн. На бытующее мнение, что для них это копейки, соседи отмечают, что состоятельные люди считают деньги поэтому они у них есть.
Поэтому ищите проблему в себе, прежде чем показывать кому и сколько не хватает заправить Qx80
Коли це перлина стала ЖК та й ще дорогим?
Офісна будівля:-)
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:50
vitaliian написав: pesikot написав:
Вот не надо дотягиватся до уровня совка с его очередями и дефицитом
Ты, в силу малолетства, этого не застал. Тебе мамка с папкой всё приносили, в силу твоего малолетства
Мои родители простые люди, папа всю жизнь отработал на заводе, откуда
они мне всё приносили если был дефицит? Чиновником, звбазой никто из них не был, взяток не брал, заграницу не ездил. Напомнило старую шутку что в магазинах ничего нет, зато у всех всё есть.
Так я про это и написал, что ты, по малолетству, ни фига не знаешь, откуда что бралось
Тебе папа с мамой приносили, потому что ты был малой
Поэтому ты и считаешь, что при совке хорошо жилось. Ты был малой, тебе и жилось хорошо
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pesikot
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Додано: Нед 24 жов, 2021 16:55
Первый написав: beee написав:
В центре в дорогом ЖК, где ремонты over 80 к, соседи всерьёз обеспокоены тарифом 3.4 грн/квт вместо 1.68грн. На бытующее мнение, что для них это копейки, соседи отмечают, что состоятельные люди считают деньги поэтому они у них есть.
Поэтому ищите проблему в себе, прежде чем показывать кому и сколько не хватает заправить Qx80
Коли це перлина стала ЖК та й ще дорогим?
Офісна будівля:-)
Яка перлина? Чашек намылся, да?
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beee
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Додано: Нед 24 жов, 2021 17:01
beee написав: Первый написав: beee написав:
В центре в дорогом ЖК, где ремонты over 80 к, соседи всерьёз обеспокоены тарифом 3.4 грн/квт вместо 1.68грн. На бытующее мнение, что для них это копейки, соседи отмечают, что состоятельные люди считают деньги поэтому они у них есть.
Поэтому ищите проблему в себе, прежде чем показывать кому и сколько не хватает заправить Qx80
Коли це перлина стала ЖК та й ще дорогим?
Офісна будівля:-)
Яка перлина? Чашек намылся, да?
Хз який у неї номер. На Жилянській. У кого ще промтариф?
Сьогодні голяк. Нікого не було. Тільки підлогу мив
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Первый
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Додано: Нед 24 жов, 2021 17:03
pesikot квартиру им подарило государство когда родился я а им было по 23 года. Я на свою первую квартиру серьезно откладывал 6 лет и купил её в 34 года, в основном благодаря девальвации 2008, которая снизила ценники вдвое. По ценам 2007 года я бы собирал на квартиру лет 10-12. Простые цифры говорят о многом и опровергают твои дешевые мифы.
Я совок не помню, но родителям там жилось лучше, о чем они мне сами неоднократно говорили. Из проблем была только одна - дефицит. Сейчас у молодежи проблем намного больше за что купить еду, заплатить комуналку, заплатить за серьезную медицину (если понадобится), у кого нет квартиры - за что её купить, где найти нормальную работу и дальше по списку.
До уровня позднего совка нам ещё расти и расти, чтобы всем давали квартиры в 23 года, дешёвую коммуналку и бесплатную медицину.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 жов, 2021 17:10, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 17:05
Первый написав: beee написав:
Первый написав:[quote="5320772:beee"]В центре в дорогом ЖК, где ремонты over 80 к, соседи всерьёз обеспокоены тарифом 3.4 грн/квт вместо 1.68грн. На бытующее мнение, что для них это копейки, соседи отмечают, что состоятельные люди считают деньги поэтому они у них есть.
Поэтому ищите проблему в себе, прежде чем показывать кому и сколько не хватает заправить Qx80
Коли це перлина стала ЖК та й ще дорогим?
Офісна будівля:-)
Яка перлина? Чашек намылся, да?
Хз який у неї номер. На Жилянській. У кого ще промтариф?
Сьогодні голяк. Нікого не було. Тільки підлогу мив[/quote]
******
******
Это разве центр? Мимо. Я ж пишу, дорогие хаты, а не бомж пакет
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beee
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Додано: Нед 24 жов, 2021 17:09
beee написав:
Первый написав:
Хз який у неї номер. На Жилянській. У кого ще промтариф?
Сьогодні голяк. Нікого не було. Тільки підлогу мив
******
******
Это разве центр? Мимо. Я ж пишу, дорогие хаты, а не бомж пакет
давай адресу, юморист.
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Первый
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Додано: Нед 24 жов, 2021 17:11
Первый написав: beee написав:
Первый написав:
Хз який у неї номер. На Жилянській. У кого ще промтариф?
Сьогодні голяк. Нікого не було. Тільки підлогу мив
******
******
Это разве центр? Мимо. Я ж пишу, дорогие хаты, а не бомж пакет
давай адресу, юморист.
И ключи от квартиры, где деньги лежат
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beee
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