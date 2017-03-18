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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 24 жов, 2021 17:58
vitaliian написав:pesikot
квартиру им подарило государство когда родился я а им было по 23 года. Я на свою первую квартиру серьезно откладывал 6 лет и купил её в 34 года, в основном благодаря девальвации 2008, которая снизила ценники вдвое. По ценам 2007 года я бы собирал на квартиру лет 10-12. Простые цифры говорят о многом и опровергают твои дешевые мифы.
Я совок не помню, но родителям там жилось лучше, о чем они мне сами неоднократно говорили. Из проблем была только одна - дефицит. Сейчас у молодежи проблем намного больше за что купить еду, заплатить комуналку, заплатить за серьезную медицину (если понадобится), у кого нет квартиры - за что её купить, где найти нормальную работу и дальше по списку.
До уровня позднего совка нам ещё расти и расти, чтобы всем давали квартиры в 23 года, дешёвую коммуналку и бесплатную медицину.
Шо это за пездёж-галдёж шо молодым 23х летним родителям по рождению первенца, причём почти без стажа(ну лет 5 от силы, и то если папа мент и служил ППСником) давали отдельную квартиру??? Квартиру можно было оформить кооперативную, а это в такие годы молодые только за взятку от 1000р и если тесть - зампред коопа, или дед твой ветеран весь в медалях, и он шёл на 30ти летие Победы на улучшение жилищных условий вне очереди(а для этого надо было изначально либо жить в коммуналке,либо в ветхом жилье со сральней на улице и колонкой там же), потому что в Совке если у тебя больше 8метров жилой площади было на рыло в отдельной!!! квартире не младше 1925года постройки на 1975год, то претендовать на улучшение жилищных условий ты(дед или папа) мог только в особом порядке с подачи больших людей типа первого секретаря райкома, начальника ОВД, командующего округом, директора предприятия что само может построить микрорайон как наш ЮМЗ и т.п. Так что не надо ля-ля.
И главное - если тебе в 2008м было 34, т.е. ты на месяцы старше меня - как это ты не помнишь совок???
Может и в очередях ты за сахаром, колбасой, да всем что жрать надо не стоял? И ГКЧП ты не помнишь?
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барабашов
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:04
печально, когда кто то считает нормально жизнь в стране, откуда даже уехать было сложно
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trololo
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:04
барабашов никакого звиздежа. Говорю как есть. Без ребенка им дали общагу и поставили в длинную очередь, а с ребенком через полгода - отдельную квартиру. Была бы двойня дали бы трёшку а так двушка хрущ, смежные комнаты. Какой там мент, оба были голодранцы из села, папа в 23 просил у родителей деньги на мопед. Первые годы в квартире не было ничего, кроме холодильника Донбасс и газплиты. мебель стенку и телек брали в рассрочку через 3 года после новоселья.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 жов, 2021 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:05
vitaliian
Ты не ответил сколько тебе лет сейчас
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барабашов
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:08
барабашов написав:vitaliian
Ты не ответил сколько тебе лет сейчас
Немного за 40
trololo написав:
печально, когда кто то считает нормально жизнь в стране, откуда даже уехать было сложно
Я не считаю жизнь в совке нормальной, просто говорю что для многих она сейчас хуже. Благосостояние оценивается не по олигархам / бизнесменам и топам околомиллиардных компаний, а по простым людям, у которых нет богатых родителей, родственников политиков и чиновников. Общий смысл сравнения, в совке им светило бесплатное жилье (в городе, не в столице), а сейчас нет.
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vitaliian
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:22
airmax78 написав: drevlyanin написав:
Закончить этого старого монстра было бы очень не плохо. Реально режет глаз овердокуя лет. Но 7 миллиардов пля! Думаете купят или будет голландский аукцион с кучей шагов на понижение? Еще бы с троещинскими башнями да розвалюхой на Львовской площади что то решили.
270 лямов за этот недострой, конечно, никто в здравом уме не заплатит. Но лямов 27 какой-нибудь Драгон или Конкорд может и наскребут.
На Львовской площади ждем метро - будет метро - все остальное подтянется. И недострои разрулятся сами собой. Сейчас оттуда ни уехать ни приехать людям. Очень далеко до всего. Метро нужно как воздух.
там пішком Львівської площі до Золотих Воріт від сили 15хв.,
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flyman
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:27
zРадио написав: baraka написав:
что-то скучно на ветке стало.
Подкину новый топик: всё вверх, КРЖН вниз
PS: уже началось
По индексу уже отмечается? Видимо, населению становится не до недвижимости. Всех, кого можно было поймать на мифе о скором конце доллара, уже поймали.
Я прогнозирую, что динамика реальных доходов (номинальные минус инфляция, если кто вдруг не знает) станет отрицательной в ноябре-декабре. Последний раз такое отмечалось коротко во время первого локдауна, предпоследний - длительно в 2014-2015 гг. Продолжительность будет зависеть от развития энергетического кризиса и последствий тейперинга в США для слабых валют
думаю, що в цей раз надовго,
так як ВВП не досягло рівня 2019, а інфляція огого,
і ще на носі зміцнення монетарної політики ФРС.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:30
beee написав:
По стоимости газа, металла, газобетона, бетона и т.д это прямо такой бином Ньютона? Себестоимость строительства будет расти. Чтобы это оправдать, одних коробок мало. Нужно будет креативить, как КАН.
Высокая Себестоимость - пригород нафиг не нужно за такие бабки, что даст стабилизацию нестарой вторички, т.к. новое строить нерентабельно
Прийдеться забудовникам зменшувати маржу.
А що поробиш.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:36
Я в Киев приехал из xyeво кукуево и лет 5 бомжевал у нариков в квартире с безногой бабулей, у которой сын сидел за убийство.
Пробиться можно. Для этого нужна сила воли и желание. В совке же я бы всю жизнь был токарем на заводе
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beee
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:41
beee написав:
Я в Киев приехал из xyeво кукуево и лет 5 бомжевал у нариков в квартире с безногой бабулей, у которой сын сидел за убийство.
Пробиться можно. Для этого нужна сила воли и желание. В совке же я бы всю жизнь был токарем на заводе
Примерно так. Все пробиться не могут математически (должность президента всего одна, желающих намного больше). Кто то должен рулить трамваем, подметать улицы и детей учить. В совке учителю светило бесплатное жилье а в Украине нет. Я так оцениваю как изменилось благосостояние пересичного.
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