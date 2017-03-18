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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 жов, 2021 18:43
Какой смысл ковыряться в прошлом?
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Investor_K
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:45
Успіх написав: UA написав:
То о чём писал весной - летом
Разница межу трешками
и единичками не естественно мала. Чистильщики обуви пошли в лордизм
.
Нє, нє - якщо б справжні "начищувачі взуття" взялись би за лордизм, то вони б викупили всі "трьошки" і нарізали б їх на 3 студії!
Так що час "начищувачів взуття" - ще не настав!
Тож
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
на трешку грошів нема, не "начистили".
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flyman
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:46
Investor_K написав:
Какой смысл ковыряться в прошлом?
Сверху написали что мы станем польшей, на что я ответил до совка бы допукать.
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vitaliian
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:57
барабашов написав:
Значит наше будущее это боярка и мавзолей с другим вождём на том же месте.
Разговор про расход 5,6 в 405л.с. перерастает в спор,сможет ли Флай уложиться в льготные 100квт/ч в мес с работающим бойлером и холодильником.
И мыться и жрать молочку с борщами одновременно не у всех получится.
для чого сперечатися, якщо вкладаюся, тільки бойлер не включений цілодобово (лише при потребі), а холодильник постійно (як не дивно, зимою споживає е.е. менше)
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flyman
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:04
vitaliian написав: барабашов написав:vitaliian
Ты не ответил сколько тебе лет сейчас
Немного за 40
trololo написав:
печально, когда кто то считает нормально жизнь в стране, откуда даже уехать было сложно
Я не считаю жизнь в совке нормальной, просто говорю что для многих она сейчас хуже. Благосостояние оценивается не по олигархам / бизнесменам и топам околомиллиардных компаний, а по простым людям, у которых нет богатых родителей, родственников политиков и чиновников. Общий смысл сравнения, в совке им светило бесплатное жилье (в городе, не в столице), а сейчас нет.
До чого спор, погано жилося чи добре, якщо в УРСР на 91й рік було 52 млн. населення, а зараз чи то 42 чи то 32.
Тут відповідь очевидна.
P.S.
зараз почнеться про "закритий кордон" в СРСР, а так би виїхали всі, але ж цього у 1992 не трапилося коли кордон відкрили.
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flyman
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:07
flyman А сколько за 30 лет независимости построили аэс, авиа авто сталелитейных заводов, км ж/д путей, школ, садиков, больниц?
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vitaliian
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:13
vitaliian написав:flyman
А сколько за 30 лет независимости построили аэс, авиа авто сталелитейных заводов, км ж/д путей, школ, садиков, больниц?
Это к службе статистики
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Investor_K
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:18
vitaliian Ви тяжко розчарували.
Не можна бути таким дрімучим совком і ставити в приклад позитиву все, що побудували від плану ГОЕЛРО.
Увесь світ також будував паралельно, тільки на 20-25 років раніше, краще і комфортніше для життя. А ще помогли голожопим технологіями, технікою і грошима, хоча останні тупо відмовились від плану Маршалла, бо ідейні? бл@.
Подивіться в гугл, коли в США та Європі були перші мікрохвильовки і кондиціонери в квартирах ... Вам стане сумно від того, що усе ваше дитинство пройшло в г@вні і дефіциті. Обладнання багатьох заводів - досі німецьке по репараціях чи вирізане при "звільненні Європи".
А щодо квартир, то я вас ще більше розчарую - чимало простих трудяг стоять ще й досі у двох чергах по своїх підприємствах (які збереглись) і місцевих адміністраціях. За великий відкат (25-30%) ви можете отримати такий соціальний м.кв., однак теж без тягла не пройде.
А про те, що усе було безкоштовно і якісно, то ваші батьки дуже гуманні люди, - спочатку не хотіли травмувати дитячу психіку, а тепер - умовно дорослу.
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stas_rst
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:26
stas_rst написав:vitaliian
Ви тяжко розчарували.
Не можна бути таким дрімучим совком і ставити в приклад позитиву все, що побудували від плану ГОЕЛРО.
Увесь світ також будував паралельно, тільки на 20-25 років раніше, краще і комфортніше для життя. А ще помогли голожопим технологіями, технікою і грошима, хоча останні тупо відмовились від плану Маршалла, бо ідейні? бл@.
Подивіться в гугл, коли в США та Європі були перші мікрохвильовки і кондиціонери в квартирах ... Вам стане сумно від того, що усе ваше дитинство пройшло в г@вні і дефіциті. Обладнання багатьох заводів - досі німецьке по репараціях чи вирізане при "звільненні Європи".
А щодо квартир, то я вас ще більше розчарую - чимало простих трудяг стоять ще й досі у двох чергах по своїх підприємствах (які збереглись) і місцевих адміністраціях. За великий відкат (25-30%) ви можете отримати такий соціальний м.кв., однак теж без тягла не пройде.
А про те, що усе було безкоштовно і якісно, то ваші батьки дуже гуманні люди, - спочатку не хотіли травмувати дитячу психіку, а тепер - умовно дорослу.
Тоді всі претензії до Богдана Хмельницкього і учасників Переяславської Ради.
Мабуть, би жили б не гірше поляків або турків, якщо би дожили як нація.
Може емігранти в Канаду і Аргентину і ще куди там із Зх.Україну були від доброго життя?
Які били умови і порівнянні із інишими країнами на початку СРСР, рівень життя, грамотності і т.д. а які на старті назалежності України у 1991 (друга Франція), і де ми тепер (не в порівнянні з Україною 91го року, а в порівнянні із сусідами)?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 24 жов, 2021 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:31
trololo написав:
печально, когда кто то считает нормально жизнь в стране, откуда даже уехать было сложно
Из страны было уехать не сложно, а почти невозможно. В совке не то, что из страны, а из родного села в город выехать было невозможно из-за того, что паспорта советская власть селянам выдавала в виде исключения, т. е. по факту крестьяне были крепостными и живых денег в глаза не видели, работали за трудодни и в конце года еще и должны были государству из-за больших и непосильных налогов. Мне смешно слушать людей, которые не имеют малейшего понятия о жизни в совке. Молчу о голодоморах и репрессиях, когда погибли десятки миллионов в ничем не повинных людей.
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