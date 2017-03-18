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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:38
vitaliian написав:flyman
А сколько за 30 лет независимости построили аэс, авиа авто сталелитейных заводов, км ж/д путей, школ, садиков, больниц?
Да не вопрос, хотите ГУЛАГ? Все трудоспособное население загнали в лагеря, половина не выжило, но зато построили БАМы, заводы и т. д. А так, да все было хорошо, всем квартиры на шару давали
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:41
Ребята. К чему спор? Коммунизм - это утопия. Нравится это или нет.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:42
reus написав: trololo написав:
печально, когда кто то считает нормально жизнь в стране, откуда даже уехать было сложно
Из страны было уехать не сложно, а почти невозможно. В совке не то, что из страны, а из родного села в город выехать было невозможно из-за того, что паспорта советская власть селянам выдавала в виде исключения, т. е. по факту крестьяне были крепостными и живых денег в глаза не видели, работали за трудодни и в конце года еще и должны были государству из-за больших и непосильных налогов. Мне смешно слушать людей, которые не имеют малейшего понятия о жизни в совке. Молчу о голодоморах и репрессиях, когда погибли десятки миллионов в ничем не повинных людей.
Так в ті роки подібне коїлося по всьому світові.
Ще 100 років тому у сім"ї з села із 10 дітей доживало до повноліття двоє.
Але "клятий совок"
Щодо еміграції. Так як впав "залізний занавіс" щоб емігрувати тре було мати або єврейське чи німецьке коріння, або набирати дофіга балів по еміграційним програмам і мати ще або родичів в країні еміграції які за тебе чуть що то візьмуть під опіку, і/або дохрена кілобаксів.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 24 жов, 2021 19:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:43
Печально то, что много оболваненных пропагандой относительно молодых людей являются махровыми совками.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:43
reus написав: vitaliian написав:flyman
А сколько за 30 лет независимости построили аэс, авиа авто сталелитейных заводов, км ж/д путей, школ, садиков, больниц?
Да не вопрос, хотите ГУЛАГ? Все трудоспособное население загнали в лагеря, половина не выжило, но зато построили БАМы, заводы и т. д. А так, да все было хорошо, всем квартиры на шару давали
Когда был гулаг а когда строились аэс? Внутренняя политика совка сильно зависела от личности первого лица. Тем не менее на мой вопрос ответа нет. Пользуетесь наследием совка и одновременно обливаете его грязью? Нехорошо.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:47
vitaliian написав: reus написав: vitaliian написав:flyman
А сколько за 30 лет независимости построили аэс, авиа авто сталелитейных заводов, км ж/д путей, школ, садиков, больниц?
Да не вопрос, хотите ГУЛАГ? Все трудоспособное население загнали в лагеря, половина не выжило, но зато построили БАМы, заводы и т. д. А так, да все было хорошо, всем квартиры на шару давали
Когда был гулаг а когда строились аэс? Внутренняя политика совка сильно зависела от личности первого лица. Тем не менее на мой вопрос ответа нет. Пользуетесь наследием совка и одновременно обливаете его грязью? Нехорошо.
"Не совки" чомусь думають, що в альтернативному варіанті історії тут би була друга Франція, а не Афганістан або Югославія у кращому випадку.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 24 жов, 2021 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:48
барабашов написав: vitaliian написав:pesikot
квартиру им подарило государство когда родился я а им было по 23 года. Я на свою первую квартиру серьезно откладывал 6 лет и купил её в 34 года, в основном благодаря девальвации 2008, которая снизила ценники вдвое. По ценам 2007 года я бы собирал на квартиру лет 10-12. Простые цифры говорят о многом и опровергают твои дешевые мифы.
Я совок не помню, но родителям там жилось лучше, о чем они мне сами неоднократно говорили. Из проблем была только одна - дефицит. Сейчас у молодежи проблем намного больше за что купить еду, заплатить комуналку, заплатить за серьезную медицину (если понадобится), у кого нет квартиры - за что её купить, где найти нормальную работу и дальше по списку.
До уровня позднего совка нам ещё расти и расти, чтобы всем давали квартиры в 23 года, дешёвую коммуналку и бесплатную медицину.
Шо это за пездёж-галдёж шо молодым 23х летним родителям по рождению первенца, причём почти без стажа(ну лет 5 от силы, и то если папа мент и служил ППСником) давали отдельную квартиру??? Квартиру можно было оформить кооперативную, а это в такие годы молодые только за взятку от 1000р и если тесть - зампред коопа, или дед твой ветеран весь в медалях, и он шёл на 30ти летие Победы на улучшение жилищных условий вне очереди(а для этого надо было изначально либо жить в коммуналке,либо в ветхом жилье со сральней на улице и колонкой там же), потому что в Совке если у тебя больше 8метров жилой площади было на рыло в отдельной!!! квартире не младше 1925года постройки на 1975год, то претендовать на улучшение жилищных условий ты(дед или папа) мог только в особом порядке с подачи больших людей типа первого секретаря райкома, начальника ОВД, командующего округом, директора предприятия что само может построить микрорайон как наш ЮМЗ и т.п. Так что не надо ля-ля.
И главное - если тебе в 2008м было 34, т.е. ты на месяцы старше меня - как это ты не помнишь совок???
Может и в очередях ты за сахаром, колбасой, да всем что жрать надо не стоял? И ГКЧП ты не помнишь?
Строителям предоставляли жилье довольно быстро.
Мой отец был прорабом на доме и в 1978 году мы получили там 2к в концептуальном кирпичном новострое
. При этом, в этом-эе доме получили квартиры его рабочие. К тому моменту он проработал в этом СМУ менее 3-х лет. Специально перешел в СМУ, которое строит жилье, тк уже родился Я. До этого работал на СМУ, которое строило объеты типа ВУМа, Института автоматики и тп.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:48
flyman написав:
Так в ті роки подібне коїлося по всьому світові.
Ще 100 років тому у сім"ї з села із 10 дітей доживало до повноліття двоє.
Але "клятий совок"
Ще один совок виліз
Я жив при совку, я знаю, що кажу. Вивчайте історію з незалежних джерел, а не з пропаганди, тоді, можливо ви познаєте глибину глибин
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:52
reus написав:
Печально то, что много оболваненных пропагандой относительно молодых людей являются махровыми совками.
Кто кого оболванил не тема финансового форума, циферьки пишите, за период независимости построено:
1. АЭС - циферька
2. Металлолитейных заводов - циферька
3. Км ж/д путей - циферька
4. Автозаводов - циферька
5. Авиастроительных заводов - циферька
6. Судоремонтных заводов - циферька
население тоже можете сравнить, заодно уточнив куда за 30 лет делось 10 млн украинцев без Гулага
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 жов, 2021 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:53
trololo написав:
печально, когда кто то считает нормально жизнь в стране, откуда даже уехать было сложно
Да, уехать было сложно, но можно.
Из анекдотов того времени на эту тему:
"Объявление:
меняю одну шестую часть суши на другую"
Но это время было, эта страна была и мы были в ней.
Были и отвратительные вещи и хорошие. Они были вне нашего отношения к ним.
В целом, у меня отношение к совку негативное, но то что было хорошее глупо называть плохим просто потому что это было во времена совка.
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