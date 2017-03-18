RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 87858786878787888789>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 110
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:38

  vitaliian написав:flyman А сколько за 30 лет независимости построили аэс, авиа авто сталелитейных заводов, км ж/д путей, школ, садиков, больниц?

Да не вопрос, хотите ГУЛАГ? Все трудоспособное население загнали в лагеря, половина не выжило, но зато построили БАМы, заводы и т. д. А так, да все было хорошо, всем квартиры на шару давали :mrgreen:
reus
 
Повідомлень: 3783
З нами з: 21.03.12
Подякував: 327 раз.
Подякували: 1029 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята. К чему спор? Коммунизм - это утопия. Нравится это или нет.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6967
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:42

  reus написав:
  trololo написав:печально, когда кто то считает нормально жизнь в стране, откуда даже уехать было сложно

Из страны было уехать не сложно, а почти невозможно. В совке не то, что из страны, а из родного села в город выехать было невозможно из-за того, что паспорта советская власть селянам выдавала в виде исключения, т. е. по факту крестьяне были крепостными и живых денег в глаза не видели, работали за трудодни и в конце года еще и должны были государству из-за больших и непосильных налогов. Мне смешно слушать людей, которые не имеют малейшего понятия о жизни в совке. Молчу о голодоморах и репрессиях, когда погибли десятки миллионов в ничем не повинных людей.

Так в ті роки подібне коїлося по всьому світові.

Ще 100 років тому у сім"ї з села із 10 дітей доживало до повноліття двоє.
Але "клятий совок"

Щодо еміграції. Так як впав "залізний занавіс" щоб емігрувати тре було мати або єврейське чи німецьке коріння, або набирати дофіга балів по еміграційним програмам і мати ще або родичів в країні еміграції які за тебе чуть що то візьмуть під опіку, і/або дохрена кілобаксів.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 жов, 2021 19:44, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26332
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2065 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:43

Печально то, что много оболваненных пропагандой относительно молодых людей являются махровыми совками.
reus
 
Повідомлень: 3783
З нами з: 21.03.12
Подякував: 327 раз.
Подякували: 1029 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:43

  reus написав:
  vitaliian написав:flyman А сколько за 30 лет независимости построили аэс, авиа авто сталелитейных заводов, км ж/д путей, школ, садиков, больниц?

Да не вопрос, хотите ГУЛАГ? Все трудоспособное население загнали в лагеря, половина не выжило, но зато построили БАМы, заводы и т. д. А так, да все было хорошо, всем квартиры на шару давали :mrgreen:

Когда был гулаг а когда строились аэс? Внутренняя политика совка сильно зависела от личности первого лица. Тем не менее на мой вопрос ответа нет. Пользуетесь наследием совка и одновременно обливаете его грязью? Нехорошо.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8969
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1601 раз.
Подякували: 2330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:47

  vitaliian написав:
  reus написав:
  vitaliian написав:flyman А сколько за 30 лет независимости построили аэс, авиа авто сталелитейных заводов, км ж/д путей, школ, садиков, больниц?

Да не вопрос, хотите ГУЛАГ? Все трудоспособное население загнали в лагеря, половина не выжило, но зато построили БАМы, заводы и т. д. А так, да все было хорошо, всем квартиры на шару давали :mrgreen:

Когда был гулаг а когда строились аэс? Внутренняя политика совка сильно зависела от личности первого лица. Тем не менее на мой вопрос ответа нет. Пользуетесь наследием совка и одновременно обливаете его грязью? Нехорошо.

"Не совки" чомусь думають, що в альтернативному варіанті історії тут би була друга Франція, а не Афганістан або Югославія у кращому випадку.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 жов, 2021 19:50, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26332
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2065 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:48

  барабашов написав:
  vitaliian написав:pesikot квартиру им подарило государство когда родился я а им было по 23 года. Я на свою первую квартиру серьезно откладывал 6 лет и купил её в 34 года, в основном благодаря девальвации 2008, которая снизила ценники вдвое. По ценам 2007 года я бы собирал на квартиру лет 10-12. Простые цифры говорят о многом и опровергают твои дешевые мифы.

Я совок не помню, но родителям там жилось лучше, о чем они мне сами неоднократно говорили. Из проблем была только одна - дефицит. Сейчас у молодежи проблем намного больше за что купить еду, заплатить комуналку, заплатить за серьезную медицину (если понадобится), у кого нет квартиры - за что её купить, где найти нормальную работу и дальше по списку.

До уровня позднего совка нам ещё расти и расти, чтобы всем давали квартиры в 23 года, дешёвую коммуналку и бесплатную медицину.

Шо это за пездёж-галдёж шо молодым 23х летним родителям по рождению первенца, причём почти без стажа(ну лет 5 от силы, и то если папа мент и служил ППСником) давали отдельную квартиру??? Квартиру можно было оформить кооперативную, а это в такие годы молодые только за взятку от 1000р и если тесть - зампред коопа, или дед твой ветеран весь в медалях, и он шёл на 30ти летие Победы на улучшение жилищных условий вне очереди(а для этого надо было изначально либо жить в коммуналке,либо в ветхом жилье со сральней на улице и колонкой там же), потому что в Совке если у тебя больше 8метров жилой площади было на рыло в отдельной!!! квартире не младше 1925года постройки на 1975год, то претендовать на улучшение жилищных условий ты(дед или папа) мог только в особом порядке с подачи больших людей типа первого секретаря райкома, начальника ОВД, командующего округом, директора предприятия что само может построить микрорайон как наш ЮМЗ и т.п. Так что не надо ля-ля.
И главное - если тебе в 2008м было 34, т.е. ты на месяцы старше меня - как это ты не помнишь совок???
Может и в очередях ты за сахаром, колбасой, да всем что жрать надо не стоял? И ГКЧП ты не помнишь?


Строителям предоставляли жилье довольно быстро.
Мой отец был прорабом на доме и в 1978 году мы получили там 2к в концептуальном кирпичном новострое :lol: . При этом, в этом-эе доме получили квартиры его рабочие. К тому моменту он проработал в этом СМУ менее 3-х лет. Специально перешел в СМУ, которое строит жилье, тк уже родился Я. До этого работал на СМУ, которое строило объеты типа ВУМа, Института автоматики и тп.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12314
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6288 раз.
Подякували: 3300 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Так в ті роки подібне коїлося по всьому світові.

Ще 100 років тому у сім"ї з села із 10 дітей доживало до повноліття двоє.
Але "клятий совок"

Ще один совок виліз :D Я жив при совку, я знаю, що кажу. Вивчайте історію з незалежних джерел, а не з пропаганди, тоді, можливо ви познаєте глибину глибин :D
reus
 
Повідомлень: 3783
З нами з: 21.03.12
Подякував: 327 раз.
Подякували: 1029 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:52

  reus написав:Печально то, что много оболваненных пропагандой относительно молодых людей являются махровыми совками.

Кто кого оболванил не тема финансового форума, циферьки пишите, за период независимости построено:
1. АЭС - циферька
2. Металлолитейных заводов - циферька
3. Км ж/д путей - циферька
4. Автозаводов - циферька
5. Авиастроительных заводов - циферька
6. Судоремонтных заводов - циферька

население тоже можете сравнить, заодно уточнив куда за 30 лет делось 10 млн украинцев без Гулага
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 жов, 2021 19:54, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8969
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1601 раз.
Подякували: 2330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:53

  trololo написав:печально, когда кто то считает нормально жизнь в стране, откуда даже уехать было сложно


Да, уехать было сложно, но можно.
Из анекдотов того времени на эту тему:
"Объявление:
меняю одну шестую часть суши на другую"
Но это время было, эта страна была и мы были в ней.
Были и отвратительные вещи и хорошие. Они были вне нашего отношения к ним.
В целом, у меня отношение к совку негативное, но то что было хорошее глупо называть плохим просто потому что это было во времена совка.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12314
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6288 раз.
Подякували: 3300 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 87858786878787888789>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], reus, vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2156, 2157, 2158
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21576 3969676
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 жов, 2021 19:30
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
703 354043
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 13:53
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50280
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99806)
24.10.2021 21:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.