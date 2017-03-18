RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8786878787888789>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 110
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:54

  reus написав:
  flyman написав:Так в ті роки подібне коїлося по всьому світові.

Ще 100 років тому у сім"ї з села із 10 дітей доживало до повноліття двоє.
Але "клятий совок"

Ще один совок виліз :D Я жив при совку, я знаю, що кажу. Вивчайте історію з незалежних джерел, а не з пропаганди, тоді, можливо ви познаєте глибину глибин :D

Напиши свою альтернативну історію, та опиши ще одну Утопію,
я ж дивлюся на те що є по фактам, а не могло би бути (могло бути гірше, а може краще).


30 років без "клятого совка", і?
Який результат? Доганяєм Польщу?
Яка народжуваність, яка смертність, яка тривалість життя?

Клятий совок заважає?
В ковідній темі заважають антиваки.
Давай будем далі полювати на відьом.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26332
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2065 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:56

  vitaliian написав:Когда был гулаг а когда строились аэс? Внутренняя политика совка сильно зависела от личности первого лица. Тем не менее на мой вопрос ответа нет. Пользуетесь наследием совка и одновременно обливаете его грязью? Нехорошо.

Я пользуюсь тем, что я сам создал и заработал. А вот ментальное наследие совка нам мешает стать успешным государством. По АЕС. Чернобыль мы до сих пор расхлебываем, это яркий пример продукта совка, когда некомпетентные совки своими действиями сделали техногенную катастрофу мирового масштаба, да и само государство развалилось, потому, что совок, это субстанция не жизнеспособна.
reus
 
Повідомлень: 3784
З нами з: 21.03.12
Подякував: 327 раз.
Подякували: 1029 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:00

  reus написав:
  vitaliian написав:Когда был гулаг а когда строились аэс? Внутренняя политика совка сильно зависела от личности первого лица. Тем не менее на мой вопрос ответа нет. Пользуетесь наследием совка и одновременно обливаете его грязью? Нехорошо.

Я пользуюсь тем, что я сам создал и заработал. А вот ментальное наследие совка нам мешает стать успешным государством. По АЕС. Чернобыль мы до сих пор расхлебываем, это яркий пример продукта совка, когда некомпетентные совки своими действиями сделали техногенную катастрофу мирового масштаба, да и само государство развалилось, потому, что совок, это субстанция не жизнеспособна.

Тягнем нитку, розкручуємо клубок.
А звідки взялося то "ментальне наслєдіє", якщо копати вглиб, то дійдем не тільки до Богдана Хмельницького а і до Київської Русі, а може ще глибше, до Кия з Щеком і Хоривом і Либедю.
Не на тих пагорбах місто поставили. Ай, які нехороші, мабуть. А так би був Київ десь на Дунаї/Ісаарі, чи ще ліпше на Ельбі. І обговорювали ціни Монахена чи Дрезна.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 жов, 2021 20:02, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26332
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2065 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:00

  reus написав:
  vitaliian написав:Когда был гулаг а когда строились аэс? Внутренняя политика совка сильно зависела от личности первого лица. Тем не менее на мой вопрос ответа нет. Пользуетесь наследием совка и одновременно обливаете его грязью? Нехорошо.

Я пользуюсь тем, что я сам создал и заработал. А вот ментальное наследие совка нам мешает стать успешным государством. По АЕС. Чернобыль мы до сих пор расхлебываем, это яркий пример продукта совка, когда некомпетентные совки своими действиями сделали техногенную катастрофу мирового масштаба, да и само государство развалилось, потому, что совок, это субстанция не жизнеспособна.
электроэнергию, школы, садики, вузы, жд пути, поликлиники вы не создавали, не трещите. Если вы чем то из списка не пользуетесь сейчас, всё равно вы этим всем пользовались ранее.

с остальным полностью согласен, но чем сейчас лучше совка?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 жов, 2021 20:03, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8969
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1601 раз.
Подякували: 2330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:03

  vitaliian написав:Когда был гулаг а когда строились аэс? Внутренняя политика совка сильно зависела от личности первого лица. Тем не менее на мой вопрос ответа нет. Пользуетесь наследием совка и одновременно обливаете его грязью? Нехорошо.

СССР это и был большой ГУЛАГ, в котором были лагеря, которые являлись просто структурными подразделениями большого лагеря - совка. Да и если вы про то, что построили при совке, то и я и мои родители за копейки это все строили, поэтому не надо мне тут сказки рассказывать о наследии.
reus
 
Повідомлень: 3784
З нами з: 21.03.12
Подякував: 327 раз.
Подякували: 1029 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:05

  vitaliian написав:с остальным полностью согласен, но чем сейчас лучше совка?


можна тримати дома долари США, і це не кримінал,
можна ругати публічно правлячу партію і Президента, і за це теж, скоріш за все нічого тобі не зроблять,
багато чого ще можна, що заборонялося в СРСР, але чи треба?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 жов, 2021 20:07, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26332
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2065 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:при совке, то и я и мои родители за копейки это все строили
а теперь за бюджетные триллионы не строится ничего, здобулы.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8969
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1601 раз.
Подякували: 2330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:можна тримати дома долари США, і це не кримінал,
я при горбатом привозил из польши доллары, жевачку турбо и магнитолы интернациональ, при этом публично ругал власть, даже к директору школы вызывали. Без последствий.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8969
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1601 раз.
Подякували: 2330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:08

  vitaliian написав:
  reus написав:при совке, то и я и мои родители за копейки это все строили
а теперь за бюджетные триллионы не строится ничего, здобулы.

до речі, за 10км від дачі, дерев"яний міст із залізними рейками (від часів совка, а може і ще він і німців бачив) замінили за час "великого будівництва" на новий капітальний "бетонний" міст.

Хоч один Президент, при якому хоч щось робиться.
Я, навіть починаю думати, що може хай би і на другу ходку йшов, і може б яке ще "нове лице" мером би вибрали.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26332
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2065 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Клятий совок заважає?

У більшості населення совковий менталітет, тому що вважає, що держава їм повинна вирішити всі проблеми и безоплатно. В свій час Кеннеді сказав що американці повинні щось зробити для США, а не чекати від держави подачок, тому вони й успішна розвинута країна.
reus
 
Повідомлень: 3784
З нами з: 21.03.12
Подякував: 327 раз.
Подякували: 1029 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8786878787888789>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], reus, vitaliian і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2156, 2157, 2158
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21576 3969676
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 жов, 2021 19:30
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
703 354043
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 13:53
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50280
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99806)
24.10.2021 21:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.